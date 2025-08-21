Consilier PSDE, bătut de un ales PAS la Hîncești

Poliția Națională anunță că a înregistrat plângerea depusă de Rodion Buruiană, consilier PSDE și candidat la funcția de deputat, care îl acuză pe alesul PAS Iurie Zoină că l-a bătut. „Cazul este documentat conform procedurilor legale, fiind inițiate acțiuni de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, comunică oamenii legii.

„Poliția Națională are înregistrat cazul unui cetățean care s-a adresat oamenilor legii comunicând că a fost agresat de un alt cetățean în Hîncești.

Cazul este documentat conform procedurilor legale, fiind inițiate acțiuni de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Poliția tratează cu seriozitate fiecare sesizare și va asigura desfășurarea anchetei într-un cadru de imparțialitate și legalitate”, comunică Poliția.

Cazul ieșit din comun a avut loc astăzi, la Hîncești. Un ales PSDE din Consiliul Raional Hîncești, candidat la funcția de deputat în Parlament, susține că a fost bătut de un consilier PAS, la ieșirea din satul Boghiceni. „Mi-a blocat mașina, a venit și mi-a dat doi pumni în față, m-a amenințat cu moartea. Nu am înțeles de ce”, a relatat bărbatul.

La circa o oră după incident, liderul PSDE, Tudor Ulianovschi, a declarat că nici polițiștii, nici medicii de la ambulanță nu au ajuns la consilierul Rodion Buruiană, care a relatat că a fost bătut cu pumnii de alesul PAS Iurie Zoină. „De la Urgență îi spun să urce în mașină să plece la spital. Cum să plece dacă omul are comoție cerebrală?”, a declarat Ulianovschi, într-un mesaj video distribuite pe rețele.