Avertismentul serviciilor secrete britanice: ”Campania de bombardamente a Rusiei este caracterizată printr-un proces de țintire disfuncțional”

Oficialii serviciului de informații al armatei britanice au emis o notă cu caracter public referitoare la strategia adoptată de Kremlin în ultima săptămână.

Informațiile sintetizează acțiunile armatei ruse după ce Putin a decis să părăsească acordul privind transportul cerealelor în Marea Neagră.

”Începând cu 18 iulie 2023, Rusia a efectuat un număr mai mare de lovituri la distanță lungă împotriva Odesei și a altor zone din sudul Ucrainei. Aceste atacuri au prezentat un număr neobișnuit de rachete AS-4 KITCHEN, o armă de 5,5 tone concepută inițial pentru a distruge portavioane.

Pagubele au inclus mai multe silozuri de cereale în portul Chornomorsk, la sud de Odesa, precum și în centrul istoric al orașului. La 24 iulie 2023, Rusia a extins loviturile cu drone de atac unidirecțional la docurile de pe fluviul Dunărea, la aproximativ 200 de metri de granița cu România.

Între august 2022 și iunie 2023, când Inițiativa privind cerealele Mării Negre era încă în vigoare, Rusia s-a abținut în general să lovească infrastructura civilă din porturile din sud.

Deoarece Rusia nu a reînnoit acordul, Kremlinul se simte probabil mai puțin constrâns din punct de vedere politic și încearcă să lovească ținte în Odesa, deoarece consideră că Ucraina stochează active militare în aceste zone

De la începutul războiului, campania de bombardamente a Rusiei este caracterizată prin informații slabe și un proces de țintire disfuncțional”, se arată în nota furnizată de ministerul britanic al informațiilor.

