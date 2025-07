Avocații au votat o rezoluție și așteaptă decizia de la Maia Sandu: „Este clar că noi continuăm greva”

Greva avocaților va continua cel puțin până luni, zi în care se va decide dacă președinta Maia Sandu va promulga sau nu legea pe care apărătorii o consideră o amenințare la adresa independenței profesiei. Astăzi, avocații s-au reunit în congres extraordinar și au adoptat o rezoluție prin care solicită din nou șefei statului să respingă modificările la Legea cu privire la avocatură. Potrivit Ministerului Justiției, în cele zece zile de proteste, aproape jumătate din cele peste 12.000 de ședințe de judecată planificate la nivel național nu au mai avut loc.

„Am adoptat o rezoluție, căreia i-am dat citire, prin care am condamnat acel amendamnet care aduce ingerințe în profesia de avocat. În rezoluție am păstrat și am menținut apelul către președinta Maia Sandu de a nu promulga legea cu privire la avocatură cu acest amendament. Deja luni vom vedea hotărâre congresului, care este forma de protest cu care vom continua”, a menționat președintele Uniunii Avocaților, Dorin Popescu.

Avocații au la dispoziție trei zile pentru a vota felul în care își vor continua greva. Potrivit Ministerului Justiției, în cele 10 zile timp în care apărătorii s-au aflat în grevă, au fost întrerupte sau anulate 5877 de ședințe din cele peste 12.000 planificate.

„Avocații au opțiunea de a alege, fie votează o grevă fără excepții, fără a participa la careva acțiuni procesuale sau în instanța de judecată sau a participa cu excepția reținerilor, aresturi și cauze cu minorii. Nu suntem de acord ca într-o instituție independentă și autonomă să fie infiltrate persoane din partea statului”, a subliniat avocatul Denis Terioșchin.

„Este clar că noi continuăm greva. Cred că greva va trebui continuată fără excepții deoarece doar așa cei care conduc astăzi statul vor înțelege că corpul avocaturii nu este o cantitate neglijabilă, dar este o breaslă care trebuie luată în considerare. Nu am observat deocamdată vreo tendință de a repara eroarea care s-a făcut prin adoptarea amendamentului Bandalac”, a afirmat avocatul Iulian Rusanovschi.

Solicitați de TV8, cei de la președinție spun că o decizie finală va fi luată luni, când va fi clar dacă Maia Sandu va promulga sau nu această lege. Proiectul de lege cu privire la avocatură a fost votat în doar câteva minute, în lectura a doua, pe 10 iulie, fără consultări prealabile cu Uniunea Avocaților.

La inițiativa deputatei PAS și avocată de profesie Efimia Bandalac, proiectul îi oferă Ministerului Justiției dreptul de a desemna câte trei reprezentanți ai societății civile în comisia de licențiere a avocaților și cea pentru etică și disciplină.

O altă modificare le interzice avocaților să ocupe funcții de conducere în cadrul Uniunii pentru două mandate consecutive. Ei vor trebui să respecte o pauză de trei ani pentru a putea candida din nou. Amendamentul lui Bandalac mai interzice și perceperea unor taxe pentru examinarea sesizărilor privind abaterile disciplinare ale avocaților.