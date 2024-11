Axinia (AUR) prezintă dovada că Ursula von der Leyen vrea interzicerea centralelor termice

Europarlamentarul AUR Adrian Axinia publică un răspuns primit de la Comisarul european pentru Energie prin care se confirmă intenţia eliminării montării de noi centrale termice până în 2030 şi scoaterea din uz a celor aflate în funcţiune până în 2040. Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor din Parlamentul European (ECR), din care fac parte eurodeputaţii Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), a trimis o întrebare Comisiei Europene privind calendarul aplicării Directivei 2024/1275 privind performanța energetică a clădirilor (DPEC). Aceasta prevede că, începând cu 1 ianuarie 2030, toate clădirile noi trebuie să aibă emisii zero. În practică, aceasta înseamnă interzicerea instalării de cazane pe gaz, a căror utilizare a fost încurajată de UE în trecut. În plus, există un obiectiv de eliminare completă a cazanelor alimentate cu combustibili fosili până în 2040. Răspunsul Comisiei Europene conduse Ursula von der Leyen este că, până în 2028, nu se va face o revizuire a Directivei. Deci, interzicerea montării centralelor termice rămâne în vigoare. La fel şi obligativitatea renunţării la cele existente. „Directiva privind performanța energetică a clădirilor (DPEC) este elementul-cheie pentru un fond imobiliar cu emisii zero în UE […] Fiecare stat membru trebuie să își adopte propria traiectorie națională de reducere a consumului mediu de energie primară al fondului de locuințe cu cel puțin 16% până cel târziu în 2030 și cu 20-22% până cel târziu în 2035 […]Comisia monitorizează punerea în aplicare a Directivei (UE) 2024/1275, care include o clauză de revizuire prevăzută pentru 2028”, se arată în răspunsul fostului Comisar european pentru Energie Kadri Simson. Parlamentul European a aprobat componenţa noii Comisii Europene pe 27 noiembrie 2024. Aceeaşi zi în care a fost transmis şi răspunsul în cauză. Noul Comisar european pentru Energie şi Locuire se numeşte Dan Jørgensen şi provine din Danemarca. Europarlamentarul AUR Adrian Axinia consideră că refuzul comisiei von der Leyen de a schimba Directiva privind performanţa energetică a clădirilor (DPEC) va genera o presiune uriaşă asupra românilor, care nu îşi vor permite costurile uriaşe ale reabilitării termice şi ale adoptării unor noi metode de încălzire. „Este foarte problematică această atitudine a Comisiei von der Leyen care nu dovedeşte niciun fel de deschidere la negocieri şi dialog. Într-o formă sau alta, ne obligă precum în comunism să vedem un viitor în care ne încălzim la reşouri, chit că ele poate nu mai au acea formă arhaică. Avem patru mari probleme cu această decizie a Comisiei Europene. Va fi crunt pentru românii cu venituri mici. 1) În primul rând, nu toţi românii îşi permit să-şi monteze pompe de căldură. 2) În al doilea rând, preţurile la energie electrică sunt cele mai mari din UE şi nimeni de la Bruxelles nu vrea să rezolve această nedreptate, deşi este evident că nu funcţionează piaţa unică de energie. 3) Nu trebuie neglijate nici cheltuielile pe care mulţi români le-au suportat cu montarea actualelor centrale termice, care vor deveni, practic, obiecte indezirabile începând cu 2040. Acolo va fi o risipă fabuloasă, mai ales că nu ni se spune ce se întâmplă cu infrastructura de alimentare cu gaze naturale, iar România investeşte în continuare masiv pe această direcţie. 4) Avem însă şi o problemă strategică, România mizând pe gaz. Dacă nu ni se va permite să livrăm cetăţenilor gazul din Marea Neagră, dacă se merge pe logica deplasării întregii industrii spre energie electrică, s-ar putea ca toate eforturile noastre de acum să fie în van”, a explicat Adrian Axinia, europarlamentar AUR, membru în Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni.

*Articol susţinut de grupul ECR din Parlamentul European.

