Alexander Kudașev, cel care a scris pe porțile Ambasadei Rusiei: „Putin – ucigaș”, amendat cu 25.000 de lei, strânge fonduri pentru a achita amenda

Bărbatul care a scris pe porțile Ambasadei Rusiei de la Chișinău „Putin – ucigaș” și a lansat focuri de artificii în apropierea clădirii a fost amendat cu 500 de unități convenționale, echivalentul 25 de mii de lei. Într-o postare pe Facebook, bărbatul a anunțat o strângere de fonduri pentru a achita amenda respectivă, transmite Replicamedia.md.

„Astăzi a fost anunțat verdictul în cazul lui Alexander Kudașev. Îți amintești că am spus că am nevoie de banii tăi? Ei bine, prieteni, am fost condamnat. El este exact cum mă așteptam – amendă de 500 unități condiționate (asta este 25.000 lei sau 1213 euro). Dar dacă plătești amenda în 72 de ore, va fi jumătate din suma aia. Totuși, eu, desigur, nu am această sumă”, a scris bărbatul pe pagina sa de Facebook.

În acest sens, bărbatul a anunțat o strângere de fonduri pentru a achita amenda respectivă.

Vă amintim că în seara zilei de 7 octombrie, exact în ziua când președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-a sărbătorit ziua de naștere, ambasada Federației Ruse de la Chișinău, a fost vandalizată. Pe poarta misiunii diplomatice a fost scris un mesaj anti-Putin, au fost aruncate focuri de artificii în curtea ambasadei, iar, potrivit oamenilor legii făptașul este un cetățean al Rusiei, care a fost reținut pentru 72 de ore.

Bărbatul, în vârstă de 40 de ani a comis în acea zi mai multe acte huliganice în apropierea ambasadei Ruse. Acesta a vandalizat poarta ambasadei cu graffiti, a lansat focuri de artificii în apropierea clădirii și a agățat pe o rangă metalică o bucată de stofă albastră cu alb.

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe filmulețe cu momentul în care cetățeanul rus, urcat pe gardul Ambasadei Federației Ruse de la Chișinău, lansează focuri de artificii în curtea misiunii diplomatice.

