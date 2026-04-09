Bătaie între elevi la un liceu din Chișinău: Poliția s-a autosesizat

Poliția s-a autosesizat după apariția în mediul online a unor imagini video în care mai mulți elevi sunt implicați într-un conflict fizic, incidentul având loc într-un liceu din sectorul Buiucani al Capitalei.

Potrivit informațiilor preliminare, cazul s-a produs la data de 6 aprilie. Oamenii legii au inițiat verificări pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a identifica persoanele implicate, urmând ca acestea să fie trase la răspundere conform legii.

Reprezentanții Poliției au precizat că administrația instituției de învățământ nu a sesizat organele de drept despre incident, deși avea obligația legală de a informa autoritățile competente.

În acest context, Poliția condamnă orice formă de violență, inclusiv în mediul școlar, și face apel către administrații, cadre didactice, părinți și elevi să nu ignore astfel de situații.

„Este important ca astfel de cazuri să fie raportate imediat, pentru a preveni consecințe mai grave care pot pune în pericol siguranța copiilor”, au transmis oamenii legii.