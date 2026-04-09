În țara agresoare, Rusia, pe fondul blocării mesageriei Telegram, ratingul de încredere în președintele nelegitim Vladimir Putin a scăzut cu 5%. Informația apare în raportul din 4 aprilie al Institutului american pentru Studiul Războiului (ISW).

Analiștii au observat că, în ultima perioadă, oamenii din Rusia reacționează la noile restricții privind libertatea de exprimare mult mai dur și mai negativ decât se așteptau autoritățile sau decât erau acestea pregătite să accepte. Un sondaj realizat la sfârșitul lunii martie de către Fundația Opiniei Publice (FOM), o instituție apropiată de Kremlin, a arătat că încrederea în Putin a scăzut de la 76% la 71%. Aceasta este cea mai mare scădere din 2019 până în prezent, au subliniat experții Institutului.

Ratingurile liderului de la Kremlin au început să scadă încă din februarie, după ce autoritățile au început să restricționeze semnificativ utilizarea Telegram. Până și propagandiștii pro-Kremlin și corespondenții de război au început să critice blocarea aplicației, plângându-se că autoritățile cheltuiesc bani pe cenzură în ciuda creșterii prețurilor și lasă trupele ruse de ocupație fără sisteme de comunicații pe front.

Oficialii ruși încearcă să gestioneze reacția negativă, însă declarațiile lor sunt contradictorii și indică absența unei strategii clare, consideră experții ISW. Fondatorul platformei, Pavel Durov, a declarat că 65 de milioane de ruși folosesc zilnic servicii VPN pentru a accesa Telegram, iar încercările de blocare au provocat defecțiuni majore în sistemele bancare. Unele raportări despre aceste erori au fost șterse ulterior la cererea autorității de cenzură Roskomnadzor.