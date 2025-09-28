Blocul Moscovei, făcut praf de Dodon și Vlah – politicieni expirați în ochii alegătorilor
Proiectul politic cu accente pro-ruse, relansat recent sub forma așa-numitului „Bloc Patriotic”, s-a transformat într-un eșec răsunător, după ce Igor Dodon și Irina Vlah – figuri deja compromise în ochii opiniei publice – au devenit port-drapelul acestei inițiative.
Încercarea de resuscitare a unei agende geopolitice expirate pare să fi fost ultimul cui în sicriul credibilității celor doi foști demnitari. Lansarea blocului, gândită ca o alternativă „pro-răsăriteană” la direcția pro-europeană a țării, nu a reușit să mobilizeze electoratul, iar rezultatul votului indică un nivel alarmant de neîncredere față de cei doi lideri.
Igor Dodon pare incapabil să-și spele imaginea pătată de dosarele de corupție și servilismul față de Kremlin. De partea cealaltă, Irina Vlah, fost bașcan al Găgăuziei, și-a pierdut mult din popularitate odată cu apropierea de cercuri politice toxice și mesajele contradictorii.
Un bloc fără suflu și fără public. Blocul Moscovei esteo construcție artificială, gândită mai degrabă ca o umbrelă pentru interese obscure decât ca o mișcare autentică. Cu un mesaj vetust, marcat de nostalgii sovietice și antioccidentalism, blocul pare rupt de realitățile curente ale societății moldovenești, tot mai orientate spre Europa și reformă.
Această alianță e o reciclare a eșecurilor. Dodon și Vlah nu mai au ce spune publicului modern. Sunt politicieni uzați, care trag după ei un trecut prea greu pentru a mai putea convinge pe cineva.
După agresiunea militară rusă în Ucraina și efectele devastatoare ale acesteia în regiune, orice afiliere vizibilă cu Kremlinul devine o piatră de moară pentru politicienii moldoveni. Electoratul cere stabilitate, transparență și orientare clară către Vest – lucruri cu care Blocul Moscovei pare complet incompatibil.
