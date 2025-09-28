Promo-LEX: Zeci de incidente, înregistrate în primele ore de vot

Misiunea de Observare Promo-LEX a constatat peste 70 de incidente la deschiderea secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Până la ora 08:40, organizația a înregistrat 73 de cazuri cu statut de incident, dintre care 40 confirmate.

Cele mai frecvente nereguli țin de deschiderea necorespunzătoare a secțiilor, în 93 de cazuri procesul începând mai devreme sau mai târziu decât ora legală 07:00. În șase secții a lipsit câte un operator, iar în 14 cazuri camerele video nu au funcționat corespunzător. De asemenea, în cel puțin 58 de secții nu a fost respectată solemnitatea deschiderii prin intonarea imnului și afișarea drapelului de stat. În opt cazuri, urnele de vot nu au fost sigilate corect.

Observatorii au mai raportat trei situații în care materiale de publicitate electorală se aflau în raza de 100 de metri a secțiilor din Strășeni, Orhei și Ialoveni.În 10 cazuri au fost identificate persoane neautorizate în interiorul sau în preajma secțiilor, inclusiv la Chișinău, Cahul, Cantemir, Iași și Hamburg.

Totodată, au fost înregistrate opt cazuri de încălcare a secretului votului, prin fotografierea buletinului, amplasarea defectuoasă a cabinelor sau vizibilitatea opțiunii alegătorilor.

La Iași, un reprezentant al unui concurent electoral a încercat să filmeze întregul proces de vot fără a fi autorizat. Promo-LEX a mai documentat un caz de agitație electorală în ziua scrutinului, la Chișinău, și un caz de vot în grup, la Ialoveni. În patru secții accesul observatorilor a fost restricționat sau obstrucționat, inclusiv la Râșcani, Anenii Noi și Leipzig, Germania.

Probleme au fost constatate și în legătură cu buletinele de vot, care, în șase cazuri, nu au fost păstrate conform reglementărilor, fiind lăsate pe scaune, în cutii de carton sau chiar în genți. Sistemul electronic SIAS Alegeri a înregistrat o defecțiune tehnică de șapte minute la Criuleni, iar în două situații alegătorii au votat cu acte neconforme, inclusiv pe baza fotografiilor digitale.

De asemenea, la Căușeni, observatorii au documentat două cazuri de transport organizat al alegătorilor cu automobile cu numere de înmatriculare transnistrene. Alte patru incidente au vizat sigilarea prea devreme a urnelor, existența unor seturi duble de liste electorale și fotografierea alegătorilor de către membri ai birourilor electorale.

Pe lângă aceste probleme, Promo-LEX menționează că majoritatea observatorilor au evaluat prestația birourilor electorale ca fiind bună sau foarte bună, membrii lor fiind cooperanți și oferind informațiile solicitate în toate cazurile.

Pentru monitorizarea scrutinului, Promo-LEX a delegat observatori pe termen scurt în 409 secții de votare din țară, pe baza unui eșantion sociologic. În toate cele 12 secții pentru alegătorii din regiunea transnistreană au fost observatori statici, iar în diasporă procesul este urmărit de 129 de observatori. De asemenea, 191 de echipe mobile supraveghează secțiile din afara eșantionului și căile de acces din zone sensibile.

Organizația a reamintit că alegătorii pot sesiza nereguli la adresa sesizare@promolex.md sau la numărul de telefon 060 14 55 10, disponibil și pe Telegram, WhatsApp și Viber.