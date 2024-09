Boala care poate provoca sindromul coadă de cal. Cum se tratează?

Durerile puternice și persistente de spate pot fi simptomul unei afecțiuni care, în lipsa tratamentului corespunzător, influențează serios calitatea vieții – hernie de disc. Boala este provocată de deteriorarea discurilor intervertebrale, de cele mai multe ori din cauza suprasolicitării coloanei, dar și în urma unui traumatism sau a sedentarismului ori a obezității, când apare o presiune suplimentară pe coloana vertebrală. Cel mai frecvent, hernia de disc apare în zona lombară, provocând o durere care se poate extinde spre picior și poate fi urmată de senzație de furnicături și de pierderea reflexelor la nivelul membrului afectat. În cazurile grave, o hernie de disc lombară poate duce la complicații severe, precum sindromul coadă de cal, care se manifestă prin incontinență urinară și fecală și prin paralizia picioarelor, constituind o urgență medicală. Pentru a preveni aceste complicații, afecțiunea trebuie să fie diagnosticată și tratată din timp, deoarece hernia nu trece de la sine, iar starea pacientului se agravează. Astfel, în cazul unor dureri de spate care nu cedează în scurt timp, este indicat un consult de neurochirurgie, urmat de investigațiile indicate de medic, pentru recomandarea tratamentului adecvat. Diagnosticul este stabilit pe baza unor investigații imagistice, printre care se numără radiografia, tomografia computerizată sau examenul RMN. De cele mai multe ori, pentru hernia de disc este suficient un tratament conservator, prin proceduri de recuperare medicală indicate de specialist, în cadrul unui program personalizat de reabilitare fizică. În anumite situații însă, atunci când tratamentul conservator nu are efectul dorit, medicul poate recomanda o intervenție chirurgicală. Pentru obținerea celor mai bune rezultate, pacientul trebuie să se adreseze unui centru medical care poate asigura toate opțiunile de tratament, de la exerciții de kinetoterapie, până la operații spinale complexe, efectuate cu echipamente de ultimă generație. La SANADOR, pacienții cu dureri de spate sunt consultați de medici dedicați și cu o vastă experiență, care recomandă investigații imagistice avansate, pentru stabilirea diagnosticului corect. În funcție de indicația stabilită de medic, la SANADOR pacienții beneficiază de un program personalizat de recuperare medicală, prin proceduri de kinetoterapie realizate sub supravegherea unui personal medical calificat.

Atunci când este necesar tratamentul chirurgical, operația este realizată la Spitalul Clinic SANADOR, într-unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România, care dispune de microscoape de ultimă generație Zeiss Kinevo 900, dedicate intervențiilor de neurochirurgie. Aceste echipamente performante măresc mult câmpul operator, asigurând o intervenție spinală mult mai precisă, cu rezultate funcționale deosebite. Pentru recuperare rapidă și prevenirea complicațiilor, pacienții primesc îngrijiri de specialitate pe Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I.

