Boris Volosatîi: „Limba română este cheia Reîntregirii Neamului Românesc”

Astăzi, 31 august 2025, în centrul capitalei, la Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a marcat Ziua Limbii Române printr-o ceremonie solemnă.

Evenimentul a început cu un moment simbolic: membrii Biroului Politic al AUR din Republica Moldova, au depus flori la busturile scriitorilor clasici români, în semn de recunoștință pentru moștenirea culturală lăsată generațiilor de astăzi.

În fața participanților, președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a adresat un mesaj ferm și emoționant:

„Astăzi, 31 august, în Piața Marii Adunări Naționale se cântă și se dansează. Și este bine. Dar eu întreb: ce se face în afara sărbătorilor pentru apărarea limbii române? Au trecut 36 de ani de la revenirea la alfabetul latin și de la recunoașterea oficială a limbii române. Dar putem spune oare că limba noastră este apărată astăzi? Nu. Vedem cum moldovenismul, această invenție a Moscovei, capătă din nou amploare. Și cum se explică asta? Prin slăbiciunea și lașitatea guvernării, care tace atunci când ar trebui să apere adevărul. Pentru că acolo unde guvernarea tace, propaganda minte. Cei de la putere știu să ridice scene și boxe, dar nu au curajul să ridice glasul împotriva moldovenismului. Noi, partidul AUR din Republica Moldova, spunem cu tărie: limba română nu este un spectacol, nu este un artificiu de o zi. Limba română este temelia identității noastre și cheia Reîntregirii Neamului Românesc.”

Un moment aparte a fost dedicat românilor basarabeni din întreaga lume, cărora Boris Volosatîi le-a adresat un apel de suflet:

„Frați români basarabeni din Italia, Spania, Franța, Germania, Marea Britanie, Canada, SUA și din toată lumea, nu admiteți ca fiii și nepoții voștri să crească fără să vorbească românește. Limba română este puntea care ne ține împreună, indiferent de granițe. Dacă o pierdem, pierdem tot ceea ce suntem. Oriunde am fi, avem o singură limbă, un singur neam și o singură cale de urmat: România.”

Prin acest eveniment, AUR din Republica Moldova reafirmă că limba română este nu doar un simbol, ci fundamentul identității naționale și calea firească spre Reîntregirea Neamului Românesc.