„Bucătarul lui Putin” recunoaște că a fondat o firmă sancționată de SUA pentru presupusul amestec în alegerile din 2016: „A fost înființată pentru a proteja spațiul informațional rusesc de propaganda agresivă grosolană a narațiunii antirusești din Occident”

Evgheni Prigojin, numit și „Bucătarul lui Putin” șeful companiei militare private (PMC) Wagner din Rusia, a recunoscut că a fondat Internet Research Agency (IRA), pe care guvernul SUA a sancționat-o pentru presupusul amestec în alegerile sale, relatează CNN.

Marți, un canal telegram al Wagner a publicat o declarație a lui Prigojin, cerându-i să reacționeze la sugestia că el ar fi fondatorul IRA.

„Reacționez cu plăcere”, a declarat Prigojin în declarație. „Nu am fost niciodată doar finanțatorul Internet Research Agency. Eu am inventat-o, am creat-o, am gestionat-o pentru o lungă perioadă de timp. A fost înființată pentru a proteja spațiul informațional rusesc de propaganda agresivă grosolană a narațiunii antirusești din Occident”.

În 2018, Departamentul de Trezorerie al SUA a sancționat IRA, acuzând-o că a „creat și a gestionat un număr mare de persoane online false care s-au dat drept persoane legitime din SUA pentru a include organizații de bază, grupuri de interese și un partid politic de stat pe rețelele sociale”.

„Prin această activitate, IRA a postat mii de anunțuri care au ajuns la milioane de persoane online. De asemenea, IRA a organizat și coordonat mitinguri politice în perioada premergătoare alegerilor din 2016, toate acestea ascunzându-și identitatea rusă”, a precizat Departamentul Trezoreriei.

„Mai mult, IRA a utilizat în mod ilegal informații de identificare personală ale unor persoane din SUA pentru a deschide conturi financiare pentru a contribui la finanțarea operațiunilor IRA”.

