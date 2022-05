Cadavrele a 44 de civili ucraineni, găsite sub dărămăturile unei clădiri din Izium bombardate la începutul lunii martie

Cadavrele a 44 de civili ucraineni au fost găsite în orașul Izium din regiunea Harkov, ocupat de ruși, sub dărâmăturile unei clădiri, conform președintelui Administrației Militare Regionale, Oleg Sinegubov.

„În Izium, sub dărâmăturile unei clădiri cu cinci etaje, pe care ocupanții au distrus-o în primele zece zile ale lunii martie, au fost găsite cadavrele a 44 de civili. Încă o crimă de război teribilă a invadatorilor ruși împotriva populației civile. Documentăm fiecare caz și vor plăti pentru toate”, a scris marți, pe contul său de Telegram, Sinegubov.

În jur de 80% din zona rezidențială a orașului Izium – considerat poarta de intrare în regiunea estică Donbas – a fost distrusă de ruși, declara viceprimarul Vladimir Matsokin, care spunea că mii de oameni din oraș și din satele din apropiere sunt blocați și au nevoie de ajutoare umanitare.

About 80% of residential buildings are destroyed in #Izyum, #Kharkiv region, according to deputy mayor Vladimir Matsokin.

15 to 20 thousand people in Izyum and the villages below the city are blocked and in need of humanitarian aid. pic.twitter.com/6iqk5doScj

— NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2022