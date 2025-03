Călin Georgescu și-a depus candidatura la Prezidențiale, alături de soția sa, Cristela Georgescu. Liderii AUR și POT, George Simion și Anamaria Gavrilă, l-au însoțit la BEC

Călin Georgescu și-a depus candidatura pentru alegerile prezidențiale. Soția sa, Cristela Georgescu, a fost alături de el. Susținătorii săi s-au adunat încă de dimineață în fața Biroului Electoral Central, venind cu steaguri și portrete ale candidatului, scandând și rostind rugăciuni în cor. La BEC se află și liderul AUR, George Simion, cât și președinta POT, Anamaria Gavrilă.

Avem și o primă declarație a lui Călin Georgescu, la ieșirea din sediul BEC:

„Viitorul poporului roman sta in maretia lui si in spiritul sau neinfricat. Sunt peste 324 mii de semnaturi. Am trecut prin foc si sabie si este bine pentru ca prin suferinta am inteles toti valorile fundamentale legate de pace si democratie. Luptam pentru libertate si pentru pace. Am ridicat steagul democartiei si libertatii pecare il imbratisam cu presedintele Trump. Imbratisam aceleasi valori comune. Un mesaj pemntru sistemul corupt si clasa politica abjecta de la putere: tot mapamondul se uita acum la Romania si la maretia poporului roman. S-a putut o data, nu va mai exista a doua oara modul in care s-a distrus democratia. Prima data e culpa, a doua premeditare. Vor fi judecati de toate legile lumii si divine”, a spus Calin Georgescu, dupa ce si-a depus candidatura.

„Curaj si siguranta pentru ca poporul roman va fi mai mult decat biruitor. Nu cred ca e ceva care poate sa opreasca poporul roman in a-si arata biruinta de care a dat dovada de fiecare data in istorie”, a mai spus Georgescu, la ieșirea din sediul BEC.