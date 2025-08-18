Trump: Zelenski poate opri războiul dacă renunță la Crimeea și NATO

Donald Trump a stârnit controverse după ce a afirmat, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că președintele ucrainean ar putea pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă ar dori, renunțând la Crimeea și la aderarea la NATO.

Declarațiile au fost făcute cu câteva ore înainte de întâlnirea lui Zelenski cu liderii europeni și cu Trump la Casa Albă.

Trump a scris că „nu poți recupera Crimeea, pe care ți-a dat-o Obama acum 12 ani, fără să se tragă un foc” și că aderarea Ucrainei la NATO este imposibilă.

Trump a cerut Ucrainei să renunțe la intenția de a adera la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), o cerință susținută de mult timp de Rusia, și a mai spus că „nu va fi nicio întoarcere” a Crimeii, semnalând națiunii ucrainene să accepte anexarea ilegală a regiunii de către Rusia în 2014, în timpul administrației Obama.

Cele două condiţii enumerate de acesta – cedarea de către Ucraina a Crimeii, anexată ilegal de Rusia în 2014, şi renunţarea definitivă la aderarea la NATO – se numără printre condiţiile impuse de Vladimir Putin pentru încheierea războiului.