Cartier întreg din Gaza, șters de pe hartă: imagini din satelit arată dimensiunea tragediei

Imagini recente surprinse din satelit arată distrugerea aproape totală a cartierului Zeitoun din Gaza, în urma bombardamentelor israeliene. Zonele rezidențiale, odinioară printre cele mai dens populate, au fost transformate în câmpuri de ruine, fără clădiri în picioare și fără semne de viață urbană.

Analizele comparative dintre fotografiile din prima parte a lunii august și cele actuale scot la iveală dispariția completă a taberelor de refugiați și prăbușirea a sute de construcții. Case, școli și mici centre comerciale au fost reduse la praf, lăsând în urmă doar o imagine apocaliptică.

Bombardamentele au fost însoțite de ordine de evacuare, dar numeroși locuitori nu au reușit să fugă la timp. Mii de familii au rămas fără adăpost, forțate să se refugieze în sudul regiunii, unde condițiile umanitare sunt deja critice.

Situația demonstrează nu doar amploarea distrugerii materiale, ci și colapsul infrastructurii sociale. Spitalele, școlile și centrele comunitare nu mai există, iar populația civilă suferă din cauza lipsei de apă, hrană și electricitate.

Experții avertizează că reconstrucția unei zone de asemenea dimensiuni va necesita ani de zile, investiții masive și o mobilizare internațională uriașă. În lipsa unor acorduri clare de pace, riscul ca devastarea să continue rămâne ridicat.

Cartierul Zeitoun devine acum simbolul unui conflict care lasă în urmă nu doar clădiri distruse, ci și comunități dezrădăcinate, oameni fără speranță și generații marcate de traume profunde.