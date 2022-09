Cât de sănătoasă este cafeaua cu lapte

Acest mit a devenit popular in trecut, avand ca fundament afirmatia conform careia laptele anuleaza proprietatile cafelei, asa cum o face si zaharul. Realitatea este insa ca un consum moderat de lapte in cafea prezinta beneficii asupra sanatatii si starii de bine a unei persoane.

Mai mult, in afara de gustul foarte placut al unei cafele servite cu lapte, aceasta este si foarte hranitoare. Mai exact, fiind concentrat, laptele consumat in aceasta forma ramane in organism aproximativ trei ore si stimuleaza senzatia de satietate.

Altfel spus, persoanele care adauga lapte in cafea nu fac o greseala, asa cum se considera pana acum, ci chiar se incurajeaza adaugarea laptelui in detrimentul zaharului. Lactoza este, de fapt, un zahar cu efect probiotic, iar zaharul, un dizaharid format dintr-o molecula de glucoza si una de fructoza.

