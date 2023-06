Catastrofă feroviară în India: Cel puțin 280 de morți și 900 de răniți, în timp ce mulți călători ar fi încă prinși sub grămezi de fier, susțin oficialii indieni

O catastrofă feroviară a avut loc în India, vineri, 2 iunie. Un tren care mergea cu 160 km/oră a deraiat și lovit un tren de marfă care era oprit după ce lovise un alt tren de pasageri, anunță autoritățile din India. Este considerat cel mai grav accident de acest fel din India din ultimii 20 de ani.

Menționăm că aproape 50 de ambulanțe au fost trimise la fața locului, potrivit secretarului șef al statului.

Premierul indian Narendra Modi a transmis pe Twitter că este afectat de incident și că gândurile sale sunt alături de familiile îndurerate.

„Operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare la locul accidentului și se acordă toată asistența posibilă celor afectați”, a scris el pe Twitter.

BREAKING: Passenger train derails in eastern India, killing multiple people and injuring nearly 200 pic.twitter.com/nMBw9jb8K9

— BNO News (@BNONews) June 2, 2023