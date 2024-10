Câţi bani mai au românii de economisit

Un număr de 157 de investitori persoane fizice au investit sume cuprinse între 200.000 de euro şi 4 milioane de euro în cea mai recentă emisiune de titluri de stat Fidelis denominată în euro pe 1 an, pentru care Ministerul Finanţelor plăteşte o dobândă de 3,95% pe an, arată datele agregate de ZF.

Alţi 965 de investitori care aveau banii gata pentru o garsonieră sau un apartament într-o zonă bună a Bucureştiului, adică aveau disponibil între 50.000 de euro şi 200.000 de euro, au ales să finanţeze statul român în euro. Şi tot în euro au investit între 30.000 de euro şi 50.000 de euro alţi 638 de români, adică 10% din numărul celor care au subscris Fidelis pe 1 an la ediţia din toamnă. Spre comparaţie cea mai bună ofertă la depozite bancare în euro pe un an acum este de 3,2%, aşadar cu 0,75 puncte procentuale sub cât plăteşte Ministerul Finanţelor. În cazul câştigurilor din depozitele ban­care se aplică un impozit de 10% pe când cupoanele (câştigurile) din titluri de stat sunt neimpozabile. De aici şi avantajul principal al Fidelis com­pa­rativ cu alte modalitatăţi de investiţii. „Chiar dacă probabil o bună parte din sume provin din emisiunile ajunse la scadenţă, fiecare nouă emisiune atrage noi investitori la bursă, făcând din Fidelis unul dintre principalii promotori ai BVB. Cred că statul român va atrage sume din ce în ce mai mari în cadrul emisiunilor noi Fidelis, deoarece încă sunt foarte mulţi români care au capacitatea să investească însă nu ştiu de această variantă sigură de plasare a banilor, de multe ori mai rentabilă decât cea a depozitelor bancare“, spune Gabriel Aldea, head of brokerage Investimental. Iar cu cât euro se va aprecia faţă de leu, aşa cum estimează analiştii în contextul alagerilor şi a deficitului în creştere, cu atât se va aprecia şi investiţia celor care au mizat pe această monedă. Pe de altă parte pentru cei care sunt împrumutaţi în euro – dar câştigă în lei – lucrurile vor fi fix invers.

Tranşa în euro pe 1 an, în valoare de 217 mil. euro (1,1 mld. lei) – cea mai mare din emisiunea de titluri de stat Fidelis, ediţia octombrie 2024, a atras interesul a 6.120 de investitori persoane fizice, arată datele agregate de ZF. 37% dintre aceştia au investit sume cuprinse între 10.000 de euro şi 30.000 de euro, pentru care vor primi în toamna viitoare o dobândă fixă cuprinsă între 395 de euro şi 1.185 de euro. Aceasta este cea mai mare categorie din rândul celor care au subscris la această tranşă. Surprinzător pentru unii analişti este faptul că numărul ordinelor cu valoare minimă (de 1.000 de euro sau 5.000 de lei) a fost unul redus comparativ cu celalalte categorii: doar 330 de ordine, fiind cel mai probabil vorba de investitori care au făcut prima oară pasul spre Fidelis. “Nu au mai sunat ca în alţi ani să ne întrebe de toate cele“, spune un broker. “Asta înseamnă că ştiu despre ce este vorba şi investesc sume mai mari“.

O tănără care tocmai a finanţat statul cu o sumă formată din 5 zerouri, în tranşa cu scadenţa pe 1 an, spune că Fidelis este o modalitate excelentă de a plasa valută, la dobânzi solide, cu riscuri minime. „Din punctul meu de vedere, euro va continua să crească constant faţă de leu, urmând traiectoria din ultimii ani, dar în mod stabil, în conformitate cu politica de flotare a BNR. Astfel, pe lângă dobânda care nu este impozitată, va exista, din punctul meu de vedere, şi potenţial de creştere suplimentară a valorii sumei investite. Am investit o sumă de care nu mă voi atinge nici în anul următor, nici pe viitor, iar obligaţiunile guvernamentale în euro reprezintă pentru mine cea mai sigură şi competitivă opţiune de investiţie de pe piaţă“. Statul român a atras o sumă record de 3,5 mld. lei la emisiunea de titluri de stat Fidelis, care a avut dobânzi de până la 7% în lei şi 5% în euro. În platformele brokerilor au fost înregistrate circa 26.000 de ordine. Precedenta emisiune a avut subscrieri de 3,2 mld. lei. „Succesul ofertei în general ne bucură: peste 3,5 miliarde lei, investiţi de 26.000 români. Ei au ales un instrument sigur, neimpozabil, care le face economiile să producă, iar la schimb statul obţine resursele pentru a finanţa proiecte esenţiale şi pentru a susţine dezvoltarea economică. Fidelis dovedeşte că se integrează perfect în dinamica investiţiilor persoanelor fizice pe piaţa de capital“, a transmis ministrul Marcel Boloş.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!