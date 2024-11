Cauze, simptome și opțiuni de tratament

Stomatita aftoasă este o inflamație a mucoasei bucale, caracterizată prin ulcerații dureroase, cunoscute sub numele de afte. Această afecțiune necontagioasă apare frecvent la copii, adolescenți și adulți tineri, fiind mai puțin întâlnită odată cu înaintarea în vârstă. Deși poate provoca disconfort considerabil, stomatita aftoasă nu necesită, în general, tratament specific, dar există soluții care pot accelera vindecarea. Ce este stomatita aftoasă? Stomatita aftoasă este o inflamație a cavității bucale, ce implică apariția unor ulcerații rotunde sau ovale. Aceste leziuni, deși superficiale, pot fi foarte dureroase, îngreunând mestecatul și vorbitul. Aftele se dezvoltă, de obicei, pe mucoasele moi din interiorul gurii, cum ar fi: – interiorul obrajilor; – marginile limbii sau zona sublinguală; – palatul moale (în apropierea gâtului); – partea internă a buzelor;

– baza gingiilor. În cazurile recurente, stomatita aftoasă poate apărea periodic și cu frecvență variabilă. Unele persoane experimentează câteva episoade izolate pe an, în timp ce altele pot suferi de afte aproape continuu. Cauzele stomatitei aftoase Aftele pot avea diverse cauze, dintre care cele mai comune sunt:

– Traumele locale: mușcarea accidentală a obrazului sau limbii, leziuni provocate de aparatele dentare sau periajul agresiv al dinților; – Factori genetici: predispoziția ereditară poate crește riscul de apariție; – Stresul și consumul anumitor alimente, precum ciocolata, cafeaua, arahidele, roșiile sau brânza; – Deficiențele nutriționale: lipsa vitaminelor B3, B6, B12, vitamina C sau a fierului; – Afecțiuni cronice: boala celiacă, boala Crohn, colita ulcerativă sau alte condiții inflamatorii; – Medicamente: chimioterapicele, corticosteroizii și unele antibiotice pot declanșa apariția aftelor. În cazul copiilor, sistemul imunitar imatur sau infecțiile virale pot favoriza apariția acestei afecțiuni. Cum se tratează stomatita aftoasă? De cele mai multe ori, stomatita aftoasă se vindecă spontan în 1-4 săptămâni, în funcție de dimensiunea și severitatea leziunilor. Totuși, există tratamente care pot ameliora simptomele și grăbi vindecarea: 1. Produse topice: – Geluri sau creme cu anestezice locale (ex. lidocaină); – Corticosteroizi cu concentrație redusă (pentru copii); – Substanțe antiseptice sau peliculogene pentru protecția leziunilor. 2. Clătiri orale cu soluții antiseptice sau calmante care pot conține glicerină, extracte naturale sau acid hialuronic. 3. Tratament oral: În cazurile severe, antiinflamatoarele sau antibioticele pot fi prescrise pentru a combate infecțiile bacteriene asociate. 4. Cauterizare: Cu laser sau substanțe chimice, această metodă oferă o ameliorare rapidă a durerii. Pentru copii, este important să se evite tratamentele agresive sau produsele care conțin alcool, deoarece pot irita mucoasa sensibilă. Tipuri de leziuni și evoluția lor Aftele pot fi clasificate în funcție de dimensiune și severitate: – Aftele minore: au între 4 mm și 1 cm, se vindecă în 7-14 zile fără a lăsa cicatrici; – Aftele majore: au dimensiuni de 1-3 cm, sunt mai adânci, mai dureroase și necesită până la 4 săptămâni pentru vindecare, putând lăsa cicatrici; – Forma herpetiformă: implică grupuri de ulcerații mici (10-100) răspândite în toată cavitatea bucală, fiind foarte dureroase. Cum prevenim stomatita aftoasă? Adoptarea unei igiene orale corecte, evitarea alimentelor iritante și tratarea deficiențelor nutriționale pot reduce riscul de apariție. În cazul episoadelor recurente, se recomandă consultul unui medic pentru a identifica și trata cauzele subiacente.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!