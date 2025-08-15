Escrocherie fulger: hoții te lasă fără bani în câteva minute

Inspectoratul General al Poliției avertizează asupra unei noi escrocherii vizând aplicațiile bancare ale cetățenilor. Victimele primesc apeluri aparent oficiale de la „angajați telecom” care cer instalarea unei „actualizări urgente” pe telefon.

După ce aplicația este accesată, dispozitivul se blochează, notificările dispar, iar sumele din conturi sunt transferate rapid către conturi necunoscute. Totul se întâmplă într-un interval de câteva minute, lăsând victimele fără nicio reacție la timp.

Poliția subliniază că nicio bancă sau operator serios nu solicită astfel de acțiuni telefonice. Recomandările autorităților sunt clare: verificați identitatea apelantului, evitați accesarea linkurilor suspecte și activați autentificarea în doi pași pentru protecția conturilor.

Escrocheria afectează direct utilizatorii de aplicații mobile, indiferent de vârstă sau experiență tehnologică, demonstrând că infractorii se adaptează rapid la noile tehnologii financiare.

Cetățenii sunt îndemnați să raporteze imediat orice incident și să nu ofere date personale sau coduri de acces nimănui care sună „oficial” la telefon. Vigilenta rapidă poate salva economiile.

Acțiunile preventive și educația digitală devin esențiale într-o perioadă în care fraudele cibernetice evoluează constant.