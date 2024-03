Ce abilități noi are primul om care a primit un implant de cip cerebral: ‘E ca și cum ai folosi ‘Forța’ pe un cursor de mouse’

Neuralink, compania de tehnologie neuronală a lui Elon Musk, a dezvăluit miercuri, în timpul unei transmisiuni în direct, că un bărbat în vârstă de 29 de ani, care a rămas paralizat în urma unui accident de scufundare, este primul om care a primit un implant de cip cerebral, scrie Insider.

Pacientul, Noland Arbaugh, a declarat în timpul livestream-ului pe X, compania de social-media a lui Musk, că cipul “nu este perfect”, dar că acesta a adăugat deja multe îmbunătățiri vieții sale, cum ar fi faptul că i-a oferit posibilitatea de a juca jocuri video timp de ore întregi fără a fi nevoit să se bazeze pe ajutorul familiei sale. “Nu este perfect”, a spus Arbaugh. “Aș spune că ne-am confruntat cu unele probleme. Nu vreau ca oamenii să creadă că acesta este sfârșitul călătoriei. Mai este mult de lucru, dar deja mi-a schimbat viața”. Bliss Chapman, inginer la Neuralink, i s-a alăturat lui Arbaugh pentru transmisia în direct. Compania, lansată în 2016, a lucrat la un implant de cip care ar putea permite oamenilor să controleze computerele cu ajutorul creierului lor.

Musk a anunțat pentru prima dată în ianuarie că Neuralink a implantat unul dintre cipurile sale într-un om pentru prima dată, după mai mulți ani de teste efectuate pe animale. Aceste experimente pe animale au făcut obiectul unei analize amănunțite după ce Comitetul Medicilor pentru Medicină Responsabilă (PCRM), un grup de etică medicală, a acuzat compania că a supus maimuțele la “suferințe extreme ca urmare a îngrijirii inadecvate a animalelor și a implanturilor experimentale extrem de invazive la nivelul capului în timpul experimentelor”.

PCRM a cerut autorităților de reglementare din SUA să îl investigheze pe Musk pentru fraudă de valori mobiliare după ce acesta a postat pe X că “nicio maimuță nu a murit în urma unui implant Neuralink”. Ulterior, Musk a declarat că instalațiile Neuralink erau ca în “paradisul maimuțelor”. PCRM a declarat într-o scrisoare către SEC că “Musk știe că acest lucru este fals”. SEC nu a precizat dacă investighează Neuralink. Ce spune Noland Arbaugh despre schimbările ce i le-a adus implantul În timpul transmisiunii în direct, Arbaugh a stat pe un scaun specializat în fața unui laptop. El părea să joace un joc de șah, în timp ce mâinile sale au rămas pe cotierele scaunului. “Îmi place să joc șah și, prin urmare, acesta este unul dintre lucrurile pe care voi toți mi-ați permis să le fac – ceva ce nu am putut să fac prea mult în ultimii ani, mai ales nu așa”, a spus el. “Trebuia să folosesc un stick de mouse și alte chestii, dar acum totul se face cu creierul meu”. Arbaugh a spus că și-a dislocat părți din măduva spinării într-un “accident ciudat de scufundare” în urmă cu aproximativ opt ani, care l-a lăsat paralizat de sub umeri. Starea sa i-a limitat capacitatea de a juca jocul său video preferat, “Civilization VI”, deoarece nu putea juca decât câteva ore la rând înainte de a avea nevoie de ajutorul familiei sale pentru a-și reajusta poziția așezată. “Practic, renunțasem să mai joc acest joc”, a spus el, adăugând că este un “joc mare” care necesită mult timp de stat jos. “Trebuie să-mi fac griji cu privire la o mulțime de lucruri – să fac răni de presiune și lucruri de genul acesta. Așa că pur și simplu nu am fost capabil să îl joc atât de mult pe cât aș fi vrut”. Cu ajutorul cipului, Arbaugh a spus că a reușit să joace jocul video timp de mai multe ore în timp ce stătea întins în patul său. Arbaugh a precizat că “cea mai mare restricție” de până acum a fost aceea de a trebui să încarce implantul după ce a jucat jocuri video pentru o perioadă lungă de timp. El a precizat că controlul Neuralink a devenit în scurt timp “intuitiv” și că pentru a muta cursorul computerului, de exemplu, trebuia doar să își imagineze că acesta se mișcă. Într-o comparație cu filmele din “Războiul Stelelor”, el a spus că este “ca și cum ai folosi Forța pe un cursor de mouse”.

