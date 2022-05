Ce „cadou” a lăsat un ocupant rus într-o locuință pe care a jefuit-o în Irpin

Un soldat rus care a participat la jefuirea unei locuințe din Irpin în timpul luptelor pentru orașul ucrainean a fost identificat după ce acesta și-a făcut o fotografie cu un aparat Polaroid pe care a lăsat-o proprietarilor.

Situația a fost prezentată de vicepremierul și ministrul ucrainean al Digitalizării Mihail Fedorov pe pagina sa de Twitter, relatând că o femeie, probabil proprietara locuinței, a găsit fotografia făcută de soldatul rus sub covor.

Acesta spune că ucrainenilor le-a luat „un minut” să îl identifice pe militarul Rusiei cu ajutorul inteligenței artificiale, fiind vorba de Nikita Tretiakov, un soldat din orașul Rostov-pe-Don pe care îl descrie drept un „hoț” și „criminal de război” în vârstă de 26 de ani.

Here is a case. Deoccupied city of Iprin; woman accidentally found polaroid shot under the carpet. Russ soldier made it, while robbing her flat. It took us a minute to identify a „selfie lover” with AI tech. Nikita Tretyakov, 26 y.o., Rostov-on-Don — looter and war criminal. pic.twitter.com/BJyHxkwOI8

