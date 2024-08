Ce este și cum este legată de supraviețuirea umană în condiții de căldură extremă?

Oamenii de știință folosesc „temperatura umedă” pentru a evalua modul în care căldura extremă afectează organismul. Dar ce este aceasta?

Valurile de căldură extremă pot provoca deshidratare, epuizare, lovituri de căldură și chiar deces. Dar temperatura aerului nu este singurul factor care determină cât de periculoasă este o zi caniculară. Există și o altă măsură, numită temperatura bulbului umed, potrivit Live Science. Temperatura bulbului umed ia în considerare atât temperatura aerului – cunoscută sub numele de „temperatura bulbului uscat” -, cât și cantitatea de vapori de apă, sau umiditatea, din acesta. Temperatura bulbului umed se măsoară cu ajutorul unui termometru învelit într-o pânză de bumbac care a fost înmuiată în apă. Dacă umiditatea aerului din jurul bulbului este mai mică de 100%, o parte din apa din pânză se va evapora și va răci termometrul, a declarat, pentru Live Science, Kathleen Fisher, doctorandă în fiziologie fizică la Penn State. Într-un mediu mai umed, se poate evapora mai puțină apă din pânză deoarece aerul este deja saturat. În consecință, termometrul nu se poate răci la fel de mult ca într-un climat mai uscat. Cu cât umiditatea este mai mare, cu atât temperatura umedă a bulbului este mai mare și viceversa.

Temperatura bulbului umed se calculează folosind o ecuație specifică care ia în considerare temperatura bulbului uscat și umiditatea relativă. De asemenea, poate fi dedusă cu ușurință prin citirea unei diagrame psihrometrice, precum cea prezentată mai jos. Temperatura bulbului umed indică modul în care vremea caldă afectează organismul De exemplu, o temperatură a aerului de 40 de grade Celsius și o umiditate relativă de 30% ar duce la o temperatură a bulbului umed de aproximativ 26 C. Cu toate acestea, o temperatură a aerului mai scăzută, de 25 C, dar un nivel de umiditate mai ridicat, de 90%, ar produce o temperatură umedă a globului similar, de aproximativ 24 C. Temperatura bulbului umed este utilă pentru a înțelege modul în care vremea caldă afectează organismul, deoarece un proces de evaporare similar are loc atunci când oamenii transpiră. Cât de încălzit vă simțiți la o anumită temperatură poate varia în funcție de faptul dacă vă aflați într-un mediu umed sau uscat. Jennifer Vanos, profesor asociat în cadrul Școlii de Sustenabilitate de la Universitatea de Stat din Arizona, a declarat pentru Live Science că vă aflați fie în Houston, un oraș mlăștinos, fie în Phoenix, un oraș arid. Chiar dacă temperatura este aceeași în ambele locuri, s-ar putea să simțiți mai cald în Houston, deoarece este mai umed și transpirația nu se poate evapora pentru a vă răcori. În acest exemplu, Houston ar avea o temperatură a bulbului umed mai ridicată decât Phoenix.

Temperatura maximă pe care o poate suporta corpul uman Oamenii de știință au teoretizat inițial că 35 C era cea mai ridicată temperatură a bulbului umed la care oamenii puteau supraviețui, conform principiilor de bază ale fiziologiei. Ei au prezis că, odată atinsă această temperatură, corpul uman nu ar mai fi capabil să se răcească până la un nivel de siguranță. Cu toate acestea, noi cercetări încep să pună la îndoială această presupunere. „Dacă presupunem că temperatura de 35 de grade Celsius a sângelui umed este limita supraviețuirii umane în caz de căldură, atunci nu ar trebui să vedem decese cauzate de hipertermie în Phoenix sau în alte regiuni uscate ale lumii, și vedem o mulțime de astfel de de decese”, a declarat Vanos. De exemplu, într-un loc foarte cald și uscat, oamenii pot transpira mai mult pentru a-și răci corpul. Cu toate acestea, nu se poate transpira prea mult. De exemplu, este posibil ca persoanele în vârstă să nu poată transpira la fel de bine ca persoanele tinere, astfel încât limita lor de supraviețuire să fie mai scăzută, a spus Vanos. Exercițiile fizice și expunerea la lumina directă a soarelui pot crește, de asemenea, riscul de supraîncălzire al unei persoane, precum și faptul de a nu bea suficientă apă pentru a reface lichidul pierdut în transpirație. „Trebuie să ne îndepărtăm de gândirea în alb și negru, pentru că ne putem uita la vecinul nostru și să vedem: Oh, ei suferă în această căldură, iar noi ne simțim bine – de ce este așa?”, a spus ea. Temperatura umedă a becului poate fi înșelătoare și în medii foarte uscate, a spus Fisher. De exemplu, dacă temperatura exterioară este de 50 C cu o umiditate de 10 %, temperatura la bulbul umed poate fi de aproximativ 26 C, a spus ea. Dacă oamenii s-ar uita doar la temperatura bulbului umed, ar putea crede în mod fals că vremea este mai puțin extremă decât este în realitate, ceea ce ar putea fi periculos, a adăugat ea.

