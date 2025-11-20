Ce firmă stă în spatele camionului încărcat cu lansatoare de rachete, oprit la vama română: Are trei angajați, cu un profit de 1 mil. lei în 2024

În camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița au fost găsite lansatoare de grenade, un sistem portabil rusesc de rachete IGLA, transportoare rusești pentru rachete antitanc Kornet și piese pentru drone de atac. Compania implicată apare în datele publice cu doar trei angajați și un profit net de 1,27 milioane de lei în 2024.

În actele prezentate vameșilor, conform surselor ZdG, figura o încărcătură descrisă drept „elemente metalice”. Firma care ar fi gestionat tranzitul acestor bunuri este Societatea Comercială „S.P.-SOLAR SISTEM” SRL, înființată în 2004. Potrivit datelor publice, compania are trei angajați și este administrată de Victor Procudin. Fondatori sunt Veaceslav Pîrvu (90%) și Ninel Basailov (10%).

În urma procedurilor efectuate, vameșii au descoperit lansatoare de grenade, un sistem rusesc portabil de rachete IGLA, transportoare rusești de rachete antitanc Kornet, precum și componente pentru drone de atac. Potrivit sursei citate anterior, munițiile nu se regăsesc în arsenalul Forțelor Armate ale R. Moldova.

Unul dintre fondatorii companiei, Veaceslav Pîrvu, a fost contactat de redacție.

„Eu am sunat persoana care m-a rugat să le fac exportul dat și el a zis că eu nu prea înțeleg despre ce este vorba, care lansatoare… Zic: «Băi, om bun, tu ești sănătos la cap?». Vă dau telefonul lui și el o să vă explice mai bine. (…) Ei m-au rugat să le fac un export, deoarece ei nu au companie. Am ajutat, m-a ajutat și el. Eu am înțeles că marfa asta e oprită undeva la ieșire (din țară, n.r.)”, a declarat Veaceslav Pîrvu.

Bărbatul implicat a refuzat să ofere comentarii și să răspundă la întrebări.

Conform Registrului de Stat al Unităților de Drept, firma care figurează în actele vamale, „S.P.-SOLAR SISTEM” SRL, are activitate în domeniul comerțului materialelor de construcții, fabricarea mașinilor și utilajelor, producție de mobilier, etc.

Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, a declarat astăzi că armamentul descoperit într-un camion reținut la vama Leușeni-Albița ar fi pătruns pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina. „Mă întreb, dacă un camion plin cu Stinger a traversat Moldova, câte se află în țară? Cei de la SIS, IGP, MAI, nu vor să ne spună cum aceste sisteme portabile antiaeriene, deosebit de periculoase, se plimbă atât de ușor prin țară?”, s-a întrebat parlamentarul într-o conferință de presă.