Europa e alarmată de planul secret Trump – Putin care prevede capitularea Ucrainei în fața Rusiei

Liderii din Europa sunt în alertă după ce presa a devoalat planul secret Trump – Putin care prevede capitularea Ucrainei în fața Rusiei, scriu Wall Street Journal, BBC și Politico. Oficiali din UE încearcă să descurajeze Casa Albă, dar în paralel militari americani de top din Departamentul de Război al SUA negociază deja planul la Kiev.

Oficialii europeni și-au exprimat îngrijorarea față de orice propunere negociată fără Ucraina și au respins o propunere a SUA pentru încheierea războiului, afirmând că Ucraina trebuie să aprobe orice plan și că războiul declanșat de Rusia nu trebuie să se încheie cu o capitulare a Ucrainei.

Administrația Trump a elaborat în secret împreună cu oamenii lui Vladimir Putin un plan de pace în 28 de puncte care cere Ucrainei să facă concesii teritoriale majore în favoarea Rusiei și renunță la cererile anterioare privind o forță de menținere a păcii care să descurajeze viitoare atacuri ale Moscovei.

Oficialii europeni încearcă acum să folosească legăturile din Washington pentru a încerca să oprească planul lui Trump.

Planul despre care publicația americană Axios a scris în premieră include mai multe elemente pe care Ucraina și aliații europeni le-au respins constant, inclusiv cedarea unor teritorii din estul Ucrainei pe care Kievul încă le controlează. Planul prevede înjumătățirea armatei Ucrainei și ar reduce tipurile de arme cu rază lungă pe care Kievul le primește de la aliați, măsuri despre care oficialii europeni au avertizat că ar putea deschide calea unei viitoare agresiuni ruse.

Planul negociat în secret de oamenii lui Trump și Putin blochează o forță de reasigurare pe care europenii s-au oferit să o trimită în Ucraina în cazul unui acord de pace.

Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene, a declarat că pentru ca un plan de pace să funcționeze, acesta are nevoie de sprijinul Ucrainei și al europenilor, care au impus, de asemenea, sancțiuni extinse Moscovei. ”Trebuie să înțelegem că în acest război există un agresor și o victimă, și nu am auzit de nicio concesie din partea Rusiei”, le-a spus ea reporterilor înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe ai UE la Bruxelles.

Opoziția Europei este semnificativă deoarece continentul este acum, de departe, principalul susținător al Ucrainei în termeni financiari și militari și s-a oferit să joace un rol major în garantarea păcii în Ucraina dacă războiul se încheie, scrie Wall Street Journal.

Europa a impus Rusiei sancțiuni care ar trebui luate în considerare în orice acord de pace. UE are și un plan de a utiliza activele imobilizate ale băncii centrale ruse din Belgia pentru a finanța Ucraina — o altă chestiune care probabil va apărea în negocieri.

Oficialii europeni au spus că nu au fost implicați în redactarea planului și nu au fost informați până acum despre propunerea americană. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, va discuta vineri cu oficiali europeni de rang înalt din domeniul securității naționale, potrivit mai multor oficiali europeni și americani. Mai mulți diplomați europeni de rang înalt au spus că speră că vor avea ocazia să își exprime preocupările legate de orice plan.

Oficiali americani au declarat pentru Wall Street Journal că Trump susține propunerea, care a apărut după ce acesta le-a cerut consilierilor să elaboreze noi planuri ce includ stimulente pentru ca cele două părți să ajungă la un acord. Nu este deocamdată clar cât de dispus este Trump să refacă propunerea pentru a integra ideile Ucrainei sau Europei, sau dacă administrația ar încerca să impună planul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Între timp, oficiali de rang înalt ai Pentagonului au sosit în Ucraina pentru a negocia cu Zelenski planul lui Trump. Echipa e condusă de secretarul armatei SUA, Dan Driscoll.