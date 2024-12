Cafeaua pe stomacul gol ar putea avea aceste efecte asupra organismului tău, spun specialiștii. Indiferent dacă nu ai avut timp sau pur și simplu nu ești genul de persoană care obișnuite să ia micul dejun, cafeaua pe stomacul gol ar putea să-ți provoace disconfort. Vestea bună este că dacă bei cafea pe stomacul gol nu vei avea neapărat probleme de sănătate. Stomacul tău se poate adapta la acest obicei pentru a se proteja, spun specialiștii. Totuși, cafeaua pe stomacul gol poate provoca un oarecare disconfort, caz în care probabil vei dori să-ți schimbi rutina. Ce spun specialiștii despre băutul cafelei pe stomacul gol Există o mulțime de beneficii asociate cu consumul de cafea atunci când vine vorba de tractul gastro-intestinal. Cafeaua este denigrată din cauza cofeinei pe care o are și pentru conținutul de zahăr, dar, din punct de vedere medical ea este folosită ca remediu natural. Cafeaua se joacă cu nivelurile de acid din stomac în mai multe feluri. În consecință. Unii oameni se pot confrunta cu probleme de sănătate. Unele persoane se pot confrunta cu dispepsie, care este practic indigestie.

Cofeina stimulează producția de hormon gastrină, care este responsabil pentru producția de acid gastric. În cele din urmă, fenolii, care sunt compuși găsiți în cafea, contribuie și ei la un nivel de aciditate crescută în intestin. Cafeaua pe stomacul gol ar putea crește nivelul de aciditate Cafeaua are un nivel de pH de aproximativ 5, în timp ce acidul gastric are un pH de aproximativ 2, ceea ce îl face pe acesta din urmă mai acid. Ca urmare, stomacul nostru ar trebui să poată face față acidului pe care îl provoacă consumul de cafea. Totuși, totul depinde de la persoană la persoană. Orice consumi provoacă producția de acid gastric, dar cafeaua produce mai mult din el.

Deci, dacă te simți balonată sau ai de-a face cu crampele abdominale superioare și greață, cel mai bine este să nu bei cafea pe stomac col. Această teorie a fost întărită de mai multe studii care au apărut recent. Consumul de cafea pe stomacul gol crește producția de acid gastric. Nivelurile mai mari de acid nu cauzează probleme pentru mulți oameni, dar pot duce la disconfort. Mâncarea oferă un fel de tampon în ceea ce privește acidul. De asemenea, o ceașcă de cafea cu lapte sau, poate, un cappuccino, poate ajuta la compensarea nivelului pH-ului, spun specialiștii. Ce se întâmplă dacă alegi să bei tipuri diferite de cafea Cafeaua decofeinizată conține în mod inerent mai puțină cofeină și, deoarece s-a dovedit că stimulentul contribuie la niveluri mai ridicate de producție de acid gastric, rezultă că o ceșacă de cafea decofeinizată poate duce la cantități mai mici de lichid gastrointestinal. Cafeaua neagră în locul uneia obișnuite îți poate ajuta stomacul, deoarece prima are mai puțină aciditate decât cea din urmă. Procesul de prăjire al cafelei mai închise este lung, așa că boabele pierd mult din acid. Cafeaua preparată la rece ar avea mai puțin acid, spun studiile. În cele din urmă, a opta pentru o băutură complet diferită cu cofeină – ceai, poate – se poate dovedi a fi cea mai bună opțiune dacă alegi să o consumi pe stomacul gol, spun cei de la EatingWell.

