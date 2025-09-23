Ce urmează dacă „Inima Moldovei” va fi exclusă din alegeri? Soarta Blocului „Patriotic” – la Curtea Constituțională

Curtea de Apel Chișinău a admis, pe 23 septembrie, demersurile avocaților Blocului Electoral „Patriotic” și ale Partidului „Inima Moldovei”. Instanța a decis să transmită la Curtea Constituțională o sesizare privind verificarea constituționalității noțiunii de „subiecți ai dreptului electoral”.

Avocata blocului electoral, Tamara Chișca-Doneva, a explicat că, în cazul suspendării activității unuia dintre partidele care fac parte din bloc, nu este clar ce se întâmplă cu întreaga alianță. Tocmai pentru a clarifica această situație a fost făcută sesizarea.

Principala obiecție a avocaților vizează incertitudinea juridică a termenului „subiecți ai dreptului electoral”. Formularea din lege este atât de vagă încât nu este limpede dacă se referă la un partid politic din cadrul blocului, la candidați individuali de pe liste sau la întregul bloc ca persoană juridică unică. Această ambiguitate creează probleme serioase pentru aplicarea legii și respectarea normelor constituționale.

Avocații susțin că, din cauza acestei neclarități, organele electorale primesc competențe excesiv de largi, ceea ce, spun ei, ar deschide „calea abuzurilor”. Astfel, ar putea fi exclusă din cursa electorală doar o parte a blocului sau chiar un singur candidat, căruia nu i se pot aduce acuzații directe de vreo încălcare. Aceasta subminează previzibilitatea procesului electoral și pune participanții săi într-o poziție vulnerabilă.

O asemenea situație ar încălca mai multe drepturi constituționale fundamentale: dreptul de a fi ales, libertatea activității partidelor politice și dreptul fiecărui cetățean de a-și cunoaște drepturile și obligațiile. Totodată, ar fi încălcat și principiul proporționalității la limitarea drepturilor, prevăzut de Constituție.

Pentru a-și susține poziția, autorii sesizării invocă hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza „Patria” împotriva Republicii Moldova. În acel caz, CtEDO a constatat încălcarea dreptului la alegeri libere, după ce un partid a fost exclus din cursă cu doar câteva zile înainte de vot, în baza unor suspiciuni, fără un proces judecătoresc complet și fără drept la apărare.

În aceeași ședință, Curtea de Apel a examinat și subiectul anulării deciziei CEC, în baza căreia Ministerul Justiției a cerut limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”. Din cauza aspectelor de constituționalitate ridicate, ședința a fost suspendată până la o decizie a Curții Constituționale.

Tot astăzi, la ora 15:00, este programată o nouă ședință la Curtea de Apel Chișinău privind solicitarea Ministerului Justiției.