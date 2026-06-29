Ceban acuză Președinția că le cere oficialilor străini să nu se întâlnească cu el

Ion Ceban susține că reprezentanți ai Președinției Republicii Moldova încearcă să-i zădărnicească întrevederile din străinătate. Primarul Chișinăului afirmă că, înaintea vizitelor sale externe, oficiali de la Președinție, inclusiv Maia Sandu, ar contacta parteneri și demnitari pentru a le cere să nu se întâlnească cu el.

„După fiecare vizită sau înainte de fiecare vizită pe care o întreprind peste hotare, sună tot felul de pokemoni de la Președinție și încearcă să convingă lumea să nu se întâlnească cu mine și bagă tot felul de balauri informaționali. Mi s-a întâmplat și la Londra, și în multe alte cazuri. Exact situația pe care am avut-o în România cu anumiți primari. Până, în timpul vizitelor și după, erau sunați de la Președinția R. Moldova, iar în unele cazuri direct de Maia Sandu, făcând isterică ca să nu se întâlnească cu mine și echipa mea. Mi se pare de-a dreptul strigător la cer din toate punctele de vedere”, a declarat astăzi Ion Ceban, în cadrul unei ședințe la Primăria Chișinău.

„Apel către PAS. Încetați să sunați partenerii externi oriunde m-aș duce în deplasare, pentru a le spune să nu se întâlnească cu mine. Îmi este rușine pa scris ulterior Ceban pe rețelele sociale.