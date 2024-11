CEC Bank oferă credite de nevoi personale cu dobândă fixă de 7,9%, pentru clienţii săi cei care îşi încasează veniturile prin bancă, a anunţat luni instituţia financiară.

“CEC Bank vine cu o ofertă de finanţare atractivă care asigură clienţilor fondurile necesare pentru acoperirea nevoilor pe termen scurt şi mediu. Astfel, un client poate avea acces la finaţarea de care are nevoie într-un timp foarte scurt. Creditele de nevoi personale pot fi contractate prin reţeaua teritorială CEC Bank, dar şi 100% online, cu aprobare rapidă prin magazinul virtual CEC_In. Volumul creditelor acordate pe fluxuri digitale este în continua creştere, de la an la an”, a declarat Adina Călin, Director Produse şi Servicii Bancare în cadrul CEC Bank. În cazul unui credit de 50.000 de lei, pentru o durată de 5 ani, contractat de un client care îşi încasează veniturile prin CEC Bank, rata dobânzii este de 7,90% pe an (DAE 9,09%) iar rata lunară va fi de 1.031,43 lei. Creditul de nevoi personale cu dobândă fixă are o dobândă de 7,90% pentru cei care îşi încasează veniturile prin Bancă şi de 8,90% pentru cei fără virarea veniturile prin Bancă. Oferta CEC Bank face parte din cadrul unei campanii care se derulează până la data de 31 martie 2025. Banca nu percepe comision de analiză iar comisionul de administrare este de 20 de lei/lună. CEC Bank este instituţia financiară cu cea mai lungă tradiţie din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă reţea naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale şi cu active de 93,23 miliarde de lei, la sfârşitul semestrului I 2024. CEC Bank este o bancă universală de top pe piaţa românească şi oferă o gamă completă de produse şi servicii persoanelor fizice, IMM-urilor şi corporaţiilor mari, prin multiple canale de distribuţie: unităţi bancare, reţele de ATM şi POS, mobile banking (CEC app) şi magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse şi servicii bancare 100% online.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!