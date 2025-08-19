CEC solicită cultelor religioase să nu se implice în campania electorală

Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a vorbit, în cadrul unei emisiuni televizate, despre implicarea preoților în campania electorală și posibilitățile de sancționare a acestora.

Potrivit lui Postica, posibilitățile CEC în cazul implicării preoților în campaniile electorale sunt foarte limitate, iar o eventuală decizie de sancționare din partea autorităților responsabile ar putea avea un efect contrar.

„Posibilitățile Comisiei Electorale Centrale pe acest subiect expres sunt foarte limitate. Ceea ce putem noi face și am făcut, dacă nu greșesc… deja au fost expediate solicitările corespunzătoare către conducătorii cultelor religioase, tuturor, nu vorbim doar de un sigur cult. Să se abțină de la implicarea fețelor bisericești în campania electorală. Sperăm și ei, la rândul lor, să-și facă, hai să zicem așa, ordine în grădina lor, cu resursele proprii”, a comunicat vicepreședintele CEC.

Postica a spus că CEC are, printre altele, și posibilitatea de a sesiza Inspectoratul General de Poliție „pentru a trage la răspundere contravențională acei reprezentanți ai cultelor care se implică în campania electorală ilegal”.

„Nu știu cât de rezonabil sau proporțional ar fi asta, dar există și posibilitatea sesizării colegilor la Ministerul Justiției. Nu-mi amintesc exact care sunt posibilitățile lor, dar cel puțin eu cred că și ei ar trebui să intervină în astfel de situații, pentru că, într-o anumită măsură, înregistrarea acestor culte a fost de competența colegilor de la Ministerul Justiției. Înțeleg că sunt decizii nepopulare și, cel mai important, este să conștientizăm că orice decizie de sancționare este exploatată pentru a se victimiza și câteodată o soluție onestă, corectă, legală de a sancționa pe cineva poate să fie utilizată contrar esenței acesteia. (…) Pur și simplu, noi trebuie să cântărim foarte bine și să aplicăm sancțiuni proporționale”, a conchis vicepreședintele CEC.

În luna martie 2025, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a declarat că politicianul fugar Ilan Șor ar putea folosi cultele religioase și în contextul alegerilor parlamentare din toamnă. El a menționat anumite deplasări peste hotarele Republicii Moldova „sub paravan cultural-religios”. În contextul afirmațiilor șefului IGP, președinta Maia Sandu a declarat că slujitorii bisericii trebuie să știe că, dacă îndeplinesc ordine venite din afară, încalcă legea și vor fi sancționați.

Amintim că, în august 2024, mai mulți preoți ai Mitropoliei Moldovei au fost surprinși pe Aeroportul din Chișinău. Aceștia au refuzat să dezvăluie destinația, scopul și sursa de finanțare a călătoriilor. Potrivit deschide.md, aceștia urmau să ajungă la Patriarhia rusă, iar la întoarcere să primească carduri eliberate de Promsviazbank, pe care li s-au promis salarii și ajutoare pentru biserică. Aceste călătorii ar fi fost finanțate de oligarhul fugar Ilan Șor, cu sprijinul Patriarhiei de la Moscova, și ar fi avut ca scop mituirea preoților pentru a deturna alegerile prezidențiale și referendumul din 2024. Portalul deschide.md menționa, cu referire la surse, că în perioada august-septembrie 2024 erau programate mai multe deplasări ale preoților din Mitropolia Moldovei către Rusia.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a declarat că Mitropolia Moldovei trebuie să explice dacă vizitele preoților sunt sau nu organizate și dacă există un alt scop decât cel declarat. Explicațiile sunt necesare, a menționat Vodă, ca să nu avem suspiciuni că preoții au o altă agendă decât cea anunțată. În reacție, Mitropolia Moldovei a declarat că Patriarhia Rusă a fost cea care organizat pelerinaje gratuite pentru preoții săi, pentru a vizita locurile sfinte din Federația Rusă. Totuși, prin această declarație, Mitropolia s-a contrazis, în contextul în care, înainte de aceasta, Mitropolia a spus că nu știe cine a organizat pelerinajul și nu a fost implicată în organizare, subliniind, totodată, că preoții trebuie să își păstreze neutralitatea și să nu se implice în politică.

Ulterior, în luna septembrie 2024, episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, și-a exprimat deschis sprijinul electoral pentru candidata la președinție Victoria Furtună. NordNews a scris că la o întâlnire preoțească, Marchel a elogiat-o pe Furtună, îndemnându-i pe credincioși să o susțină, subliniind că aceasta este „o creștină, o mamă și o soție exemplară” și că ar putea promova valori creștine în funcția de președinte.

Tot în luna septembrie, mai mulți preoți din nordul țării au ajuns în vizorul poliției după ce au fost implicați în agitație electorală. Șeful IGP a declarat că oamenii legii au înregistrat și anchetează fiecare caz în parte: „În acest moment, ne sunt cunoscute trei cazuri, care sunt documentate de poliție”.