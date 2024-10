Cel mai mare producător de cipuri din lume a suspendat livrările spre o companie din China. Tehnologia era folosită de Huawei

TSMC, compania de cipuri din Taiwan, a suspendat livrările către compania chineză de design de cipuri Sophgo, după ce un cip fabricat de TSMC a fost găsit într-un procesor AI al Huawei, conform Reuters.

Firma din China comandase cipuri de la TSMC care se potriveau cu cel găsit pe modelul Ascend 910B de la Huawei, spun sursele. Huawei are interdicţie în a cumpăra această tehnologie din motive de securitate naţională a SUA. Sophgo, afiliată la compania de echipamente de minerit de criptomonede Bitmain, nu a răspuns solicitărilor de comentarii. TSMC şi Huawei au refuzat să comenteze imediat, iar Departamentul de Comerţ al SUA a declarat că este conştient de rapoarte privind posibile încălcări ale controalelor la export, dar nu a oferit detalii despre existenţa unei investigaţii. Cel mai mare producător de cipuri din lume, TSMC, a alertat autorităţile din Taiwan şi SUA TSMC a alertat autorităţile din Taiwan şi SUA şi a început o investigaţie detaliată, a spus oficialul, fără a numi clientul, identificat ulterior ca fiind Sophgo de către sursele recente şi raportat de publicaţia tech The Information. TSMC, cel mai mare producător de cipuri la comandă din lume, a declarat mai devreme în această săptămână că nu a furnizat cipuri către Huawei după septembrie 2020 şi că ”a comunicat proactiv” cu Departamentul Comerţului în această privinţă. Huawei, cu sediul în Shenzhen, a afirmat marţi că nu a produs niciun cip prin TSMC după ce SUA a impus noi reguli de export companiei în 2020. În acel an, SUA şi-au extins autoritatea pentru a opri livrările de produse străine către Huawei care sunt direct produsul tehnologiei sau software-ului american, inclusiv cipurile TSMC.

Anterior, TSMC furniza cipuri pentru seria Ascend a Huawei, au spus sursele pentru Reuters la începutul anului. Modelul său Ascend 910B, lansat în 2022, este considerat cel mai avansat cip AI disponibil de la o companie chineză. În august, Institutul de Cercetare pentru Democraţie, Societate şi Tehnologie de Urgenţă (DSET) din Taiwan a relatat că Bitmain, descrisă ca o întreprindere chineză de design de circuite integrate şi furnizor de echipamente de minerit criptografic, viza să conteste dominaţia pieţei de cipuri AI deţinută de Nvidia şi AMD. Raportul DSET a descris Sophgo ca fiind o afiliată a Bitmain. Sophgo a fost co-fondată de Micree Zhan, care a co-fondat şi Bitmain, potrivit unei baze de date de înregistrare a companiilor.

Compania a comunicat, de asemenea, cu Comisia Federală de Comunicaţii în 2023, folosind o adresă de email Bitmain şi numele Xiamen Sophgo Technologies Ltd. În 2021, procurorii au percheziţionat operaţiunile Bitmain din Taiwan şi au acuzat două afiliate Bitmain că au recrutat ilegal ingineri taiwanezi de semiconductori şi au desfăşurat ilegal activităţi de cercetare şi dezvoltare, potrivit unei declaraţii a biroului procurorilor din Noua Taipei. Patru inculpaţi taiwanezi au pledat vinovat şi au primit amenzi, conform declaraţiei. Site-ul web Sophgo menţionează că aceasta are centre de cercetare şi dezvoltare în peste 10 oraşe din China şi alte ţări.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!