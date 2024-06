cel puțin 22 de morţi şi 45 de răniţi într-un atac lângă biroul Crucii Roşii

“Acest incident a provocat un aflux masiv de victime către spitalul de campanie al Crucii Roşii, situat în apropiere”, care “a primit 22 de morţi şi 45 de răniţi”, scrie CICR, care denunţă “numeroasele incidente grave” din ultimele zile “ce pun în pericol viaţa lucrătorilor umanitari şi a civililor”.

Armata israeliană şi-a intensificat vineri atacurile în Fâşia Gaza, în urma cărora cel puţin 30 de palestinieni au fost ucişi, potrivit medicilor, şi a fost implicată în noi schimburi de focuri transfrontaliere cu gruparea Hezbollah libaneză.

Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza, teritoriu condus de gruparea islamistă palestiniană Hamas, a declarat că au fost înregistraţi 25 de morţi şi 50 de răniţi în atac, acuzând armata israeliană că a “ţintit corturile civililor refugiaţi la Al-Mawasi”, zonă din sudul Fâşiei Gaza, în apropiere de Rafah.

La rândul său, un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat pentru AFP că “o anchetă iniţială sugerează că nu există niciun indiciu că armata israeliană ar fi efectuat o lovitură în zona umanitară Al-Mawasi”.

“Incidentul este investigat”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Potrivit CICR, “proiectile de mare calibru au aterizat la câţiva metri de birourile Comitetului Internaţional al Crucii Roşii vineri după-amiază”.

“Acesta este unul dintre numeroasele incidente grave de securitate care au avut loc în ultimele zile. Gloanţe rătăcite au lovit deja structurile CICR”, a mai spus organizaţia.

Organizaţia a reamintit că, potrivit dreptului internaţional umanitar, părţile implicate în conflict au obligaţia de a lua “toate măsurile de precauţie posibile” pentru a evita pierderea de vieţi omeneşti în rândul populaţiei civile, rănirea civililor sau deteriorarea bunurilor civile, inclusiv a structurilor umanitare.

Atacul din 7 octombrie din sudul Israelului s-a soldat cu moartea a 1.194 de persoane, în majoritate civili, potrivit unui bilanţ al AFP stabilit pe baza datelor oficiale israeliene.

Drept ripostă, armata israeliană a lansat o ofensivă în Fâşia Gaza, care a făcut până în prezent 37.431 de morţi, în majoritate civili, conform datelor Ministerului Sănătăţii din Gaza.

