China își arată mușchii nucleari: paradă militară record la Beijing

La Beijing, China a organizat cea mai amplă paradă militară din istorie, marcând 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Evenimentul a fost un spectacol impresionant de forță și tehnologie militară, la care au participat lideri mondiali, inclusiv Vladimir Putin și Kim Jong Un, alături de președintele chinez Xi Jinping.

Parada a prezentat întreaga triadă nucleară a Chinei: rachete intercontinentale, lansări aeriene și navale, demonstrând capacitatea completă de descurajare strategică. În plus, au fost expuse tehnologii de ultimă generație, printre care rachete hipersonice, drone navale și subacvatice, tancuri de generație nouă, sisteme laser și roboți combatanți, ilustrând modernizarea rapidă a forțelor armate chineze.

Evenimentul transmite un mesaj clar: Beijingul își consolidează poziția ca putere militară globală și își reafirmă capacitatea de a descuraja potențiale amenințări. Analizatorii consideră că parada nu este doar un spectacol de imagine, ci și un avertisment strategic adresat lumii întregi.

Cifrele și arsenalul prezentat reflectă ambițiile Chinei de a deveni lider global în domeniul militar, printr-un program de modernizare care include nu doar forța nucleară, ci și tehnologii futuriste și roboți combatanți capabili să opereze autonom în conflicte.

Evenimentul a fost urmărit cu atenție de comunitatea internațională, în contextul tensiunilor globale și al competiției strategice între marile puteri. Mesajul Beijingului este clar: forța militară și tehnologică a Chinei este în creștere și va juca un rol central în arhitectura de securitate mondială.