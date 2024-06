China surprinde cu exporturi în creștere și importuri sub așteptări în luna mai

Exporturile Chinei au crescut în luna mai mai mult decât erau aşteptările, în timp ce importurile au ratat prognozele, au arătat vineri datele vamale, citate de CNBC.

Exporturile au crescut cu 7,6% în mai, faţă de un an în urmă, calculate în dolari americani, depăşind aşteptările pentru o creştere de 6%, potrivit unui sondaj Reuters. Cu toate acestea, importurile au crescut cu 1,8% în acea perioadă, ratând prognoza Reuters, pentru o creştere de 4,2%. În aprilie, exporturile Chinei au crescut cu 1,5% faţă aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce importurile au crescut cu 8,4%.

În primele cinci luni ale anului, exporturile în dolari americani au crescut cu 2,7% faţă de un an în urmă, în timp ce importurile au crescut cu 2,9%. Importurile şi exporturile Chinei către SUA şi UE au scăzut în acea perioadă, conform calculelor CNBC ale datelor oficiale.

Dar comerţul cu Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est a crescut, exporturile Chinei către regiune avansând cu 4,1% de la an la an în perioada ianuarie-mai, arată datele. Exporturile Chinei către Rusia au scăzut în acea perioadă, în timp ce importurile din Rusia au crescut cu 7,5%. Exporturile Chinei de nave aproape s-au dublat în perioada ianuarie-mai faţă de un an în urmă, în timp ce exporturile de maşini şi circuite integrate au crescut cu 20% fiecare. Exporturile de pământuri rare, îngrăşăminte şi telefoane mobile au scăzut. Ca o indicaţie a cererii interne, importurile de ţiţei ale Chinei s-au schimbat puţin în primele cinci luni ale anului faţă de aceeaşi perioadă din 2023. Ţara este cel mai mare importator de ţiţei din lume. Exporturile Chinei au rezistat în ciuda tensiunilor comerciale cu SUA şi au contribuit la susţinerea creşterii economice generale. Indicele managerilor de achiziţii de producţie Caixin a arătat că noile comenzi de export au crescut în mai pentru a cincea lună consecutiv, deşi într-un ritm mai lent. Totuşi, restricţiile comerciale globale sunt în creştere, cu aproximativ 3.000 impuse anul trecut, faţă de 1.000 în 2019, înainte de pandemie, a declarat Fondul Monetar Internaţional săptămâna trecută.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!