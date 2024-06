Chinezii opresc producţia de panouri solare în sud-estul Asiei, din cauza restricţiilor SUA

Firmele chineze care produc panouri solare opresc activitatea în fabricile din sud-estul Asiei, deoarece extinderea barierelor comerciale americane creează incertitudini pentru exporturile din regiune, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

Longi Green Energy Technology Co a început săptămâna aceasta să-şi reducă gradual activitatea la fabrica din Malaezia, după ce săptămâna trecută a închis toate cele cinci linii de producţie la o facilitate din Vietnam, conform publicaţiei comerciale chineze Arfcg.com, care citează surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul. De asemenea, Trina Solar Co a suspendat producţia la uzina din Thailanda. Un purtător de cuvânt al Longi a precizat că firma a făcut “ajustări” la planurile sale de producţie de la câteva fabrici, pentru a combate declinul preţurilor şi schimbările de politică comercială de la începutul anului. Reprezentanţii Trina nu au răspuns solicitărilor de a face comentarii. Producătorii chinezi de panouri solare domină industria globală, dar în ultimele luni au suferit de pe urma concedierilor şi suspendării planurilor de investiţii. Producătorii au fost forţaţi să vândă marfa la preţuri sub costurile de producţie, după ce preţurile pentru panourile fotovoltaice au atins anul trecut minime istorice. Rezultatul este acela că o industrie care este vitală pentru tranziţia energetică globală are probleme cu supracapacităţi de producţie, consolidare şi posibilitatea insolvenţelor.

Dincolo de supracapacităţi şi concurenţă, există şi alte probleme pentru Longi şi întreaga industrie. Unii producători chinezi au văzut cum exporturile lor spre SUA sunt blocate pe fondul acuzaţiilor referitoare la utilizarea muncii forţate în regiunea Xinjiang. Administraţia Biden a impus luna trecută tarife vamale suplimentare la importurile de panouri solare, în tip ce anumite reduceri pentru importurile de panouri solare din Cambodgia, Malaezia, Thailanda şi Vietnam expiră joi.

Cele patru ţări au fost vizate în plângerile comerciale conform cărora producătorii chinezi înfiinţează baze de producţie acolo pentru a ocoli sancţiunile privind importurile de module solare.

