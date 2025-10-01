Chișinău: între chirie și ipotecă – un joc al capcanelor

În Chișinău, tinerii și familiile se confruntă cu o dilemă tot mai acută: să închirieze sau să cumpere locuința prin ipotecă. Pentru un apartament cu o cameră, chiria medie în 2025 variază între 400 și 600 de euro pe lună, în timp ce rata la ipotecă pornește de la 450 de euro. La prima vedere diferența pare mică, dar ascunde costuri inițiale considerabile – avansuri de zeci de mii de euro, taxe notariale, asigurări și comisioane bancare.

Pentru apartamentele cu două camere, situația devine și mai dificilă. Chiria medie se menține în jur de 500 de euro lunar, însă rata la ipotecă poate urca până la aproape 950 de euro. Astfel, alegerea unei ipoteci implică angajamente financiare pe termen lung, în timp ce chiria oferă flexibilitate, dar fără acumularea unui capital propriu.

Programele guvernamentale precum „Prima Casă” au fost gândite pentru a facilita accesul la proprietate, dar pentru majoritatea cetățenilor rămân obstacole majore. Banii pentru avans și cheltuielile adiționale rămân inaccesibili pentru familiile tinere sau pentru cei cu venituri medii, limitând impactul acestor scheme.

Experții imobiliari avertizează că tendința ascendentă a prețurilor la apartamente și a chiriilor va accentua inegalitățile. Cei care nu dispun de economii considerabile sunt nevoiți să rămână în chirie, în timp ce creditul ipotecar devine un risc major în fața fluctuațiilor economice și a dobânzilor.

În concluzie, piața locativă din Chișinău pune oamenii într-un joc al capcanelor: chiria oferă libertate, dar fără capital propriu, iar ipoteca înseamnă datorii pe 20 de ani și presiune financiară constantă, făcând decizia una extrem de dificilă.