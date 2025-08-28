Chișinăul sărbătorește Ziua Limbii Române printr-un spectacol literar-muzical dedicat identității și patrimoniului național

Pe 31 august 2025, Primăria Municipiului Chișinău invită locuitorii și oaspeții capitalei să marcheze împreună Ziua Limbii Române, pe strada pietonală „Eugen Doga”.

Programul va cuprinde activități culturale și artistice care pun în valoare frumusețea limbii române și rolul său în păstrarea identității noastre.

Sărbătoarea va începe dimineața, cu tradiționala depunere de flori la monumentul lui Mihai Eminescu și la busturile scriitorilor de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române, un gest de recunoștință față de cei care au dăruit cuvântului românesc valoare și nemurire.

De la ora 17:30, cei mai mici participanți sunt așteptați la programul pentru copii „Limba română în jocuri și basme”, cu spectacole de teatru, concursuri tematice, întâlnirea cu personajul „Guguță” și secțiunea „Cuvinte fermecate”, unde poezia devine joc și descoperire pentru cei mici.

Seara va continua cu spectacolul literar-muzical „Cântăm cuvântul” (ora 19:00–20:30), în care Corul Național de Cameră condus de Ilona Stepan, actori și artiști renumiți precum: Nicu Țurcanu, Cristina Scarlat, Brio Sonores, Cătălin Josan, Natalia Barbu, Maria Stoianov, Vitalie Dani și alții, vor oferi publicului un regal de muzică și poezie.

Tot aici va fi adus și un omagiu maestrului Eugen Doga, prin interpretarea unor creații de referință ale marelui compositor.

Începând cu ora 20:30, publicul va trăi emoția unui moment special: „Graiul inimii, graiul neamului”, recital susținut de Cristofor Aldea Teodorovici, cu piese din repertoriul cuplului Ion și Doina Aldea Teodorovici – artiști simbol ai renașterii naționale și ai cântecului dedicat limbii române.

Ziua Limbii Române la Chișinău devine astfel nu doar un eveniment cultural, ci și un reper al comunității adunate în jurul valorilor care ne definesc ca neam.

Primăria Municipiului Chișinău sprijină păstrarea și promovarea limbii române prin proiecte educaționale și culturale, prin spectacole, expoziții, festivaluri și evenimente literare, prin activități în școli și biblioteci, dar și prin susținerea creației artistice care valorifică și exprimă frumusețea acesteia.