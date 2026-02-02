Ciochină, în cătușe, adus în fața instanței

Fostul primar al localității Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost adus astăzi, 2 februarie, în fața instanței în cătușe și escortat de forțele de ordine. Acesta este învinuit că a lovit mortal cu mașina un copil și ar fi părăsit locul tragediei. Apariția sa în instanță are loc la câteva zile după ce, pe 29 ianuarie, a fost reținut de mascații brigăzii „Fulger” într-un alt dosar penal, ce vizează fapte de tortură comise în anul 2020.

Ciochină se declară nevinovat și susține că este victima unui dosar fabricat.

Pe 30 ianuarie, Judecătoria Chișinău a decis plasarea lui Ciochină în arest preventiv pentru 20 de zile, la cererea procurorilor. Aceștia au solicitat inițial un termen de 30 de zile, invocând gravitatea acuzațiilor și riscurile procesuale. Fostul edil este cercetat într-un dosar separat pentru tortură, tratament inuman și degradant.

În dosarul cunoscut drept „crima de la Boldurești”, acuzatorii de stat solicită o pedeapsă de nouă ani de închisoare cu executare pentru Nicanor Ciochină. De asemenea, trei ani de detenție sunt ceruți pentru Ion Andronache, presupus complice, acuzat că l-ar fi ajutat pe fostul primar să ascundă urmele faptei. Tot pe 29 ianuarie, instanța a decis prelungirea controlului judiciar aplicat lui Ciochină pentru încă 60 de zile în acest dosar.

Procurorul Alexandru Botnaru a motivat necesitatea menținerii măsurilor preventive prin riscul ca inculpatul să se eschiveze de la urmărirea penală sau să influențeze desfășurarea procesului, ceea ce ar putea duce la tergiversarea examinării cauzei.

Potrivit anchetei, tragedia a avut loc pe 19 februarie 2024, când Mihai Beșliu a fost lovit mortal de un automobil condus de Nicanor Ciochină. După producerea accidentului, acesta ar fi părăsit locul faptei, iar până la reținerea sa, pe 21 februarie, ar fi încercat să inducă în eroare ancheta, simulând un alt accident rutier cu mașina avariată.

Ulterior, a fost reținut și Ion Andronache, medic stomatolog, care ar fi contribuit la identificarea unui vehicul similar celui implicat în accident și la montarea plăcuței de înmatriculare pe un alt automobil. Înainte de a ocupa funcția de primar, Nicanor Ciochină a activat timp de cinci ani în calitate de șef al Inspectoratului de Poliție Nisporeni.