Ciocniri violente între locuitori și forțele de ordine

Numărul polițiștilor și jandarmilor de pe insula controlată de Franța va crește de la 1.700 la 2.700 până vineri seara, conform France 24.

După revoltele care au început luni și care s-au soldat cu patru morți și sute de arestări, noaptea de joi spre vineri a fost relativ calmă, a declarat Înaltul Comisar al Franței, Louis Le Franc, în cadrul unei conferințe de presă televizate.

În orașul Noumea au existat încă puncte de confruntare și îngrijorare, a spus el.

Operațiunile de furnizare de alimente și medicamente pentru populație vor începe cu echipe, inclusiv specialiști în deminare, care vor îndepărta baricadele rutiere care au fost capcană pentru activiști, a spus el.

„Întăririle vor sosi masiv, imediat și vor fi desfășurate pentru a controla zonele care au scăpat de sub controlul nostru în ultimele zile… pentru a recâștiga toate zonele din zona urbană pe care le-am pierdut”, a spus el.

Revoltații supărați pe o reformă electorală au incendiat întreprinderi, au incendiat mașini, au jefuit magazine și au ridicat baricade rutiere timp de trei zile, tăind accesul la medicamente și alimente, au declarat autoritățile.

Mai multe detalii: Franţa va declara stare de urgenţă: Trei civili și un polițist au fost ucişi în revolte legate de o reformă electorală

„Apelurile noastre la calm, pace și reconciliere încep să fie auzite… Este important ca cei care se află la originea ciocnirilor, a blocajelor, să audă acest lucru”, a declarat Le Franc.

Guvernul Noii Caledonii a declarat vineri, într-un comunicat, că insula dispune de stocuri de alimente pentru două luni, iar problema este distribuția.

Franța a declarat stare de urgență pe insulă, a plasat cel puțin 10 persoane în arest la domiciliu și a interzis TikTok.

New Caledonia looks like a war zone.

4 ppl killed so far in widespread riots

The unrest is being likened to civil war with indigenous Kanak people fighting against ethnic French & other minorities living on the islands

The islands are located east of ????????pic.twitter.com/xfX7zS9G4v

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 17, 2024