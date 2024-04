CJ Botoşani organizează licitaţie pentru lucrările de modernizare a maternităţii, proiect de 9 milioane de euro, finanţat prin PNRR şi din bugetul local Consiliul Judeţean Botoşani organizează licitaţie pentru lucrările de reabilitare energetică şi modernizare a Maternităţii Botoşani, proiect de 9 milioane de euro, finanţat prin PNRR şi din bugetul local. Termenul de depunere a ofertelor este 15 mai. ”Consiliul Judeţean Botoşani derulează un amplu proiect de reabilitare energetică şi modernizare a Maternităţii Botoşani, în valoare de 9 milioane de euro, finanţat prin PNRR şi din bugetul judeţean. Pe lângă reabilitarea energetică, sunt prevăzute şi o serie de cheltuieli asumate pe bugetul local, precum modernizarea etajelor IV şi V şi a vestiarelor din zona de demisol. În cadrul proiectului, va fi desfiinţată mansarda şi se vor monta panouri fotovoltaice”, anunţă CJ într-un comunicat. De asemenea, vor fi realizate şi patru staţii de reîncărcare finanţate prin PNRR şi una din fondurile Consiliului Judeţean Botoşani.

„Modernizarea Maternităţii este un proiect la care echipele de la Consiliul Judeţean şi Spital au muncit foarte mult. Am obţinut finanţare prin PNRR, am realizat Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, s-a finalizat Proiectul Tehnic, iar acum am scos la licitaţie execuţia lucrărilor. Sperăm ca în procesul de achiziţie publică să se înscrie cei mai buni constructori şi să dăm cât mai repede ordinul de începere a lucrărilor. Dezvoltarea sistemului sanitar botoşănean a fost mereu în prim-planul atenţiei Consiliului Judeţean Botoşani. An de an, s-au făcut investiţii importante în modernizarea clădirilor Spitalului şi în dotarea acestuia cu echipamente de ultimă generaţie”, a declarat Doina Federovici, preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani. Lucrările de reabilitare energetică şi modernizare a Maternităţii Botoşani au fost scoase la licitaţie, iar constructorii interesaţi de acest proiect îşi pot depune ofertele pe platforma de achiziţii publice până pe 15 mai.

