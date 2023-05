Comisia Europeană schimbă foaia: Sancțiunile față de Rusia vor putea viza și state terțe

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat marți, 9 mai, la Kiev al 11-lea pachet de sancțiuni pregătit pentru Federația Rusă, conform Agerpres.

Comisia a identificat recent o ”creştere foarte neobişnuită a fluxurilor comerciale ale UE cu anumite ţări terţe. Aceste bunuri ajungeau în Rusia”, a explicat Von der Leyen.

„Dacă vom vedea că produsele care pleacă din UE către ţări terţe ajung în Rusia, putem propune statelor membre să sancţioneze exportul acestor produse”, a anunţat preşedinta Comisiei, subliniind că acest nou instrument va fi folosit cu ”prudenţă”.

De asemenea, noul pachet prevede sancţiuni împotriva ”entităţilor fantomă din Rusia şi din ţări terţe” care le evită în mod intenţionat, a explicat Ursula von der Leyen.

„Continuăm să facem tot ce ne stă în putere pentru a eroda mașina de război a lui Putin și veniturile sale”, a spus von der Leyen.

„De exemplu, ne-am redus importurile din Rusia cu aproximativ două treimi. Aceasta este o lovitură uriașă pentru veniturile rusești. Am făcut deja Kremlinul să plătească un preț mare. Comisia Europeană a aprobat propuneri pentru al 11-lea pachet, care se va concentra pe prevenirea eludării restricțiilor. Lucrăm la această problemă cu parteneri, inclusiv țările G7”, a adăugat acesta.

