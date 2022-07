Concertele Orchestrei de Tineret Republica Moldova – România – Ucraina – UE

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” sprijină inițiativa tinerilor de la Moldovan National Youth Orchestra și a maestrului Gabriel Bebeșelea de a organiza un proiect ambițios ce reunește 110 muzicieni din România, Republica Moldova, Ucraina și UE, sub sloganul „Stand with Ukraine”. Inițiativa muzicienilor din România și Republica Moldova este un manifest muzical împortiva războiului și a violenței și are drept scop susținerea tinerilor artiști refugiați din Ucraina și promovarea Anului Tineretului în Europa.

În cadrul proiectului vor fi organizate 5 concerte de muzică clasică în spații publice din Republica

Moldova și România ce au o încărcătură istorică și culturală deosebită: Sala cu Orgă din Chișinău,

Butuceni, Digital Park din Chișinău, Cetatea Tighina și Piața Mare din Sibiu.

Agenda evenimentelor:

22 iulie 2022, Sala cu Orgă din Chișinău – Concert simfonic dirijat de maestrul Cristian Spătaru, solist Kiril Maximov (vioară). În program: Concertul pentru vioară și orchestră de Johannes Brahms, Simfonia nr. 9 „Din lumea nouă” de Antonin Dvorak și „Dansurile românești” de Bela Bartok. Violonistul Kiril Maximov (R.Moldova/ Spania) va interpreta concertul lui Brahms la un Stradivarius din 1716 ex. Baron Oppenheim din colecția Băncii Naționale a Austriei.

23 iulie 2022, Open Air Butuceni – Concertul de muzică clasică sub bagheta maestrului Cristian Spătaru, solist Kiril Maximov va avea același repertoriul ca si cel de la Sala cu Orgă.

27 iulie 2022, Open Air Digital Park, Chișinău. Dirijor: maestrul Gabriel Bebeșelea. În program: Simfonia nr. 9 de L.W.Beethoven.

30 iulie 2022, Open Air Cetatea Tighina, dirijat de maestrul Andriano Marian. Concert din două părți: în prima parte va fi prezentată o selecție de muzică din filme de Oscar, iar în partea a doua vor fi interpretate piesele: Vals de Eugen Doga; Vals de Aurel Andreescu și Melodia de Myroslav Skoryk.

1 august 2022, Open Air Sibiu, dirijat de maestrul Gabriel Bebeșelea. În program: Simfonia nr. 9 de L.W.Beethoven.