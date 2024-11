conectează o regiune de restul țării

Primul tronson al autostrăzii Moldovei, A7, lotul patru de lângă Focșani, cu o lungime de aproape 11 km, va fi inaugurat astăzi. România va ajunge în acest fel la 47,17 kilometri inaugurați în 2024 și la o rețea totală de 1122,27 km de autostradă și drum expres în exploatare.

Porțiunea mai este denumită Cocoașa Focșani, după forma pe care o descrie pe harta autostrăzii. Alte trei loturi ale autostrăzii, în total 84 de km între Buzău și Focșani, ar urma să fie finalizate și date în circulație până la sfârșitul acestui an, după cum estimează autoritățile, transmite Radio Rador România. Inaugurarea vine cu 3 luni întârziere față de termenul inițial, august 2024: contract semnat cu UMB în 06.09.2022 cu ordin de începere emis în 05.12.2022 care prevede 20 de luni execuție directă, fără perioadă de proiectare, explică Asociația Pro Infrastructură. Precizările Directiei Regionale de Drumuri și Poduri Buzău „Urmare a finalizării lucrărilor pentru obiectivul “Execuție Lucrări Autostrada Buzău Focşani Tronson 4 Km 71+500Km 82+440 Mândreşti Munteni- Focşani Nord”, comisia de recepție formată din reprezentanți ai CNAIR SA și DRDP Buzău s-a întrunit astăzi pentru a evalua în detaliu toate aspectele legate de execuția lucrărilor și a verifica conformitatea acestora cu proiectul tehnic. Acest segment de autostradă, cu o lungime de 10,94 km, traversează zona dintre Mândrești Munteni și Focșani Nord și reprezintă o investiție strategică în infrastructura României. Finalizarea acestui segment reprezintă o etapă importantă în realizarea proiectului de infrastructură care va conecta mai rapid și mai eficient regiunea Moldovei de restul țării”, transmite Directia Regionala de Drumuri si Poduri Buzau.

Asociația Pro Infrastructură: Cocoașa vrânceană, gata de trafic! „Cocoașa vrânceană, gata de trafic. Joi, 7 noiembrie, se deschide circulația pe cei 10,94 kilometri de lângă Focșani, între nodurile Mândrești-Munteni și Focșani Nord (DN2), parte din lotul 4 al Autostrăzii A7 Buzău-Focșani. Din păcate, șoferii nu se vor putea bucura și de drumul de legătură dintre DN2 și DN2D care va funcționa ca o centură de nord a orașului și care este parte integrantă a contractului amintit în paragraful anterior. Pasajul peste calea ferată are două pile blocate de o linie electrică aeriană ce va fi relocată în curând”, a spus asociația. Ce ar putea urma? „Estimăm că între 20 și 24 noiembrie se vor deschide cei 30,8 kilometri ai lotului 2, între Buzău Nord (Vadu Pașii) și Râmnicu Sărat, cu adevărat înainte de termenul contractual inițial, aprilie 2025, curat, fără extensii de timp. Felicitări și mulțumim muncitorilor pentru efortul lor!

Conexiunea cu DN2 la nord de Buzău va fi făcută prin drumul de legătură aflat scriptic pe lotul 1 Buzău-Focșani care are termen depășit, august 2024, cu aceleași date de semnare și emitere ordin începere ca la cocoașa focșăneană. Noi credem că podul peste Râul Buzău, parte integrantă din acest contract, nu va fi inaugurat în 2024. În opinia noastră, lotul 3, adică sectorul de 36,1 km dintre Râmnicu Sărat și Focșani, nu va fi gata în 2024. Termenul inițial de finalizare este aprilie 2025. În funcție de cât de blândă/umedă va fi iarna și de momentul revenirii pe șantier a muncitorilor UMB (probabil 13 ianuarie 2025) care știm că intră în vacanță pe 22 decembrie, estimăm inaugurarea segmentului Râmnic-Focșani, a podului peste Buzău și implicit a restului de 4,6 km din lotul 1, plus a drumului de legătură DN2-DN2D la nord de Focșani în perioada februarie-martie 2025”, mai explică asociația.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!