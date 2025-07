Conferință internațională „Make Europe Great Again”, la Chișinău. Dezbateri despre viitor din perspectivă conservatoare

Republica Moldova devine un punct strategic pe harta dezbaterilor privind viitorul Europei. În perioada 28-29 iulie, la Radisson Blu Leogrand Hotel din Capitală, va avea loc cea de-a patra ediție a conferinței internaționale Make Europe Great Again (MEGA). Conferința de la Chișinău se desfășoară sub titlul „Moldova între Est și Vest”, o dilemă nerezolvată, în perspectiva alegerilor parlamentare din toamna acestui an.

Evenimentul va reuni politicieni, analiști, intelectuali și factori de decizie din Europa și din alte regiuni ale lumii, într-un format de dialog care capătă tot mai multă greutate în contextul provocărilor globale actuale.

Dincolo de dezbaterea privind orientarea geopolitică a țării, conferința MEGA de la Chișinău propune să ofere o analiză mai amplă, pusă sub semnul confruntării între două paradigme globale: lumea lui Donald Trump, președintele recent reales al SUA, și lumea lui George Soros, arhitectul rețelelor ideologice și instituționale progresiste care s-au extins în Europa începând cu anii ’90.

Panelurile tematice vor aborda următoarele subiecte:

Republica Moldova, între imperialismul estic și federalismul vestic

Viitorul securității europene, conflict sau diplomație?

Protejarea familiilor noastre și apărarea tradițiilor – cum putem cultiva adevăratele valori ale civilizației europene?

Democrația în declin – propagandă, polarizare și neîncredere publică

Pactul Verde – noul plan Valev? Competitivitate versus isterie climatică

Migrația necontrolată și pierderea identității europene

Printre oaspeții de vază ai evenimentului se vor număra Lord Martin Callanan (Regatul Unit), fost președinte al Grupului ECR din Parlamentul European și fost ministru pentru Brexit; Filip Dewinter, vicepreședinte al Parlamentului Flamand; Ondřej Dostál, europarlamentar ceh și vicepreședinte al partidului Stačilo; Ariel Boulshtein, consilier personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu; Brian S. Brown, președintele Organizației Internaționale pentru Familie; Johan Deckmyn, senator federal în Belgia; Ryszard Czarnecki, fost vicepreședinte al Parlamentului European (Polonia); Ian Liddell-Grainger, fost parlamentar britanic și descendent direct al Reginei Victoria; precum și alți reprezentanți din Italia, Grecia, Coreea de Sud și Statele Unite.

Astfel, politicienii, jurnaliștii, liderii de opinie și comentatorii politici din Republica Moldova sunt invitați să se alăture și participe la această o dezbatere „esențială pentru direcția viitoare a Moldovei și a Europei”.