Conopida ajută ficatul la detoxifiere

Diverse studii au demonstrat faptul ca legumele din familia cruciferelor si implicit conopida aduc un aport marit de astfel de enzime. Prin actiunea lor ele duc la diminuarea riscului de aparitie a cancerului, in special cel de plamani, san, colon, ovare, vezica sau prostata. Cand ficatul nu actioneaza eficient impotriva toxinelor acestea pot afecta celulele si pot duce la formarea de tumori canceroase.

„Varza cu studii superioare” ne face bine la inima

Conopida, denumita de celebrul Mark Twain „varza cu studii superioare”, are o istorie lunga de 2.500 de ani si are drept provenienta zona mediteraneana, fiind foarte des intalnita in Cipru, Turcia, Italia. Cercetatorii de la Universitatea din Hawaii au realizat niste studii din care a reiesit faptul ca legumele crucifere aduc beneficii si sitemului cardiovascular. Fitonutrientii din crucifere mentin un nivel optim al colesterolului si actioneaza pozitiv asupra sintezei grasimilor, trigliceridelor.

Apara plamanii si prostata

Un studiu citat de www.whfoods.com si realizat in Singapore, oras unde poluarea apasa foarte greu pe plamanii locuitorilor, a demonstrat ca un consum regulat de crucifere la fumatori scade riscul de cancer la plamani cu 69%, iar la nefumatori cu 30%. Daca esti fumator, nu considera acest procent un imbold pentru a continua sa te bucuri de tigari.

Diverse alte cercetari efectuate in Olanda, SUA si alte tari au aratat beneficiile pe care ni le aduc aceste legume, mai ales in lupta impotriva cancerului (de colon, de prostata, de san, etc). Barbatii care consuma mai mult de o portie de conopida sau brocoli pe saptamana sunt mai protejati in fata cancerului de prostata in comparatie cu cei care abia mananca o portie de legume crucifere pe luna. Pentru barbati este recomandat ca legumele crucifere sa fie condimentate cu tumeric sau sofran indian. Aceasta combinatie a fost analizata de cercetatori si a dovedit rezultate pozitive clare in ceea ce priveste impiedicarea dezvoltarii celulelor cancerigene in cazul cancerului de prostata.

Pentru a micsora riscul de aparitie al cancerului avem nevoie de trei pana la cinci portii de legume crucifere pe saptamana. O portie este considerata a fi o ceasca (124 de grame). In cazul de fata o ceasca in care avem conopida fiarta are doar 28 de calorii.

Continut bogat in vitamine si minerale

Conopida este o sursa excelenta de vitamina C, K, acid folic si fibre. O portie/ceasca de conopida fiarta asigura circa 90% din necesarul zilnic de vitamina C. Vitaminele B1, B2, B3, B5 si B6 sunt si ele prezente in conopida, la fel ca si acizi grasi omega 3. La capitolul minerale avem potasiu, mangan, fosfor si magneziu. Persoanele care au probleme cu rinichii sau guta trebuie sa evite aceasta leguma sau sa o consume in cantitati mici.

Atentie: conopida contine purine – niste compusi organici din acidul uric. Acest acid este produs in exces de ficat cand alimentatia este bogata in purine si trebuie eliminat pe cale renala. Cei care au guta (un tip de artrita), pietre la rinichi sau alte afectiuni care sunt provocate de excesul de purine trebuie sa evite sau sa limiteze consumul de conopida. Printre alimentele care au un continut bogat in purine se numara carnea si organele (rinichi, ficat, inima, ficat, creier), heringul, sardinele, icrele de peste, ciupercile, conopida, mazarea, fasolea, spanacul, drojdia, etc. Lactatele, legumele, ouale, fructele au putine purine.

Depozitare

Cea mai buna forma de a gati conopida este sa o prepari la aburi. Daca nu, o poti fierbe usor. Cand gatesti, evita contactul dintre conopida si ceva metalic precum fierul caci e posibil sa capete o nuanta cafenie. Ca sa previi asta, specialistii ne recomanda sa adaugam un pic de zeama de lamaie in apa in care oparim conopida. Daca ai cuparat mai multe, o poti depozita intreaga la frigider pentru o saptamana intr-o punga de hartie sau de plastic. Buchetelele de conopida nu vor rezista atat la frigider, ele trebuie preparate cat mai repede.

