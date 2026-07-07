Conserve cu „umplutură” interzisă: Cocaină și hașiș, descoperite într-un colet trimis din Spania. O tânără de 19 ani, care a venit să-l ridice, reținută

O tânără de 19 ani din Chișinău a fost reținută, după ce ar fi ridicat un colet venit din Spania, în care oamenii legii au depistat un kilogram de cocaină și un kilogram de hașiș.

„Drogurile erau camuflate printre coletele microbuzului sosit la Chișinău din Spania. Mai exact, acestea erau ascunse în două cutii metalice, în care se aflau câte un pachet vacumat.

La primirea coletului cu droguri, o tânără de 19 ani din Chișinău a fost reținută, iar la solicitarea procurorilor PCCOCS, aceasta a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, cu respectarea prezumției nevinovăției, potrivit legii.

Potrivit probelor acumulate, învinuita era responsabilă de recepționarea drogurilor, după care le porționa în doze mai mici pentru a fi puse în vânzare prin intermediul magazinelor online de pe aplicația Telegram”, notează Poliția Națională.

Investigațiile penale continuă.