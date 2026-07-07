Nistrul seacă într-un ritm alarmant. Nivelul apei, la un minim istoric

De câteva zile, afluxul de apă din Carpați în lacul de acumulare se menține sub 30 de metri cubi pe secundă. În același timp, din lac sunt evacuate în avalul Nistrului aproximativ 100 de metri cubi de apă pe secundă.

Potrivit lui Ilia Trombițchi, dacă situația nu se va schimba, volumul de apă evacuat în aval ar putea fi redus. O asemenea măsură ar afecta direct Nistrul Inferior și Republica Moldova.

„Gravitatea acestei situații depinde de faptul dacă vor exista sau nu precipitații în Carpați. Deocamdată este greu de spus. Dar această scădere a nivelului poate, mai devreme sau mai tâziu, să determine necesitatea reducerii debitului evacuat în Nistrul Inferior. Iar acest lucru este în sine critic, deoarece și 100 de metri cubi pe secundă este puțin. Este volumul evacuat deja practic pe tot parcursul anului”, a declarat Trombițchi.

Ecologul explică faptul că problema nu se rezumă la reducerea cantității de apă. Atunci când debitul Nistrului este scăzut, capacitatea râului de a se autopurifica se diminuează. În același timp, concentrația poluanților poate crește, deoarece în râu continuă să ajungă aproximativ aceeași cantitate de ape uzate și alți poluanți.

„Acest lucru va influența starea ecosistemului și capacitatea de autopurificare a râului. Deoarece este puțină apă, iar în ea ajunge aceeași cantitate de poluanți, în mod firesc va crește concentrația diferiților poluanți, precum și a virusurilor, bacteriilor și ciupercilor potențial periculoase pentru oameni. De aceea, trebuie manifestată prudență la scăldat și apa nu trebuie luată în gură”, a avertizat Ilia Trombițchi.

Potrivit ecologului, Nistrul este important nu doar pentru ecosistem, ci și pentru alimentarea cu apă a populației. De resursele râului depind municipiul Chișinău și o parte semnificativă a teritoriului de pe malul drept al Republicii Moldova. Dacă volumul de apă va continua să scadă, autoritățile ar trebui să identifice din timp soluții pentru asigurarea populației cu apă.

„Autoritățile ar trebui să se gândească ce vor face dacă apa va deveni prea puțină. Unele măsuri sunt deja luate pentru a asigura Chișinăul cu apă chiar și în condițiile unui debit redus al Nistrului. Dar, în principiu, acest lucru este, desigur, rău, deoarece provoacă modificări ale nivelului apelor subterane de-a lungul Nistrului și înrăutățește starea și cantitatea apelor arteziene”, a explicat Trombițchi.

Ilia Trombițchi consideră că problema ar putea deveni una de lungă durată, întrucât este legată nu doar de condițiile meteorologice actuale, ci și de schimbările climatice. Potrivit acestuia, chiar și atunci când se înregistrează precipitații, apa este reținută tot mai greu în bazinul râului.

Ecologul susține că Republica Moldova ar trebui să fie mai exigentă față de Ucraina în ceea ce privește refacerea pădurilor din Carpați și prevenirea defrișărilor. În același timp, și Republica Moldova ar trebui să acorde mai multă atenție propriilor păduri, astfel încât acestea să poată reține apa provenită din precipitații.

„Trebuie să fim mai exigenți față de Ucraina, pentru ca pădurile din Carpați să fie refăcute mai rapid și să nu fie tăiate. Iar noi, la rândul nostru, trebuie să ne gândim la propriile păduri, astfel încât, în pofida schimbărilor climatice, acestea să fie refăcute. Pădurile trebuie să fie de calitate, pentru a reține apa provenită din precipitații. Am avut ploi bune, dar, din cauza suprafeței reduse a pădurilor, în mare parte nu am reușit să păstrăm această umiditate”, a declarat Ilia Trombițchi.