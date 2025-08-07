Control digital contra violenței: Moldova lansează VioData pentru a opri haosul abuzurilor

După ani întregi în care cazurile de violență domestică au fost tratate cu superficialitate, Republica Moldova face un pas crucial: lansează platforma digitală VioData, care va centraliza toate datele despre violența împotriva femeilor. Sistemul este gândit să corecteze haosul instituțional și lipsa de coordonare dintre poliție, servicii sociale și justiție.

Autoritățile recunosc deschis că până acum, datele erau fragmentate, iar agresorii puteau scăpa ușor de urmărire. Cu VioData, fiecare caz va fi urmărit în timp real, de la sesizare până la intervenție, cu scopul de a preveni recidivele și a proteja mai eficient victimele.

Platforma va permite intervenții rapide, identificarea agresorilor periculoși și urmărirea comportamentului acestora în timp. De asemenea, va oferi o evidență clară a sprijinului oferit victimelor, de la consiliere psihologică la adăposturi temporare.

Costul sistemului este de 10 milioane de lei, o investiție considerată simbolică dacă este comparată cu pierderile umane și sociale produse de violență. Implementarea platformei este susținută de parteneri internaționali, care cer și responsabilitate în utilizare.

Este un proiect târziu, dar vital. Moldova intră, în sfârșit, într-o etapă de monitorizare digitală a unuia dintre cele mai dureroase flageluri sociale.