Coșmar pentru Prigojin: Predecesoroul său a fost ars de viu

Președintele Rusiei, Vladimir Putin și complicele său criminal Evgheni Prigojin au fost prieteni de suflet timp de peste douăzeci de ani. Aceștia au jefuit trezoreria Kremlinului, au jefuit conturile bancare ale corporațiilor de pe cele unsprezece fuse orare ale Rusiei și au folosit armata de mercenari Wagner Group pentru a jefui resursele naturale din Mali, Libia și Republica Centrafricană.

Cei doi au sărbătorit otrăvirea a cel puțin 14 adversari în Marea Britanie; au lichidat cel puțin 38 dintre prietenii lor oligarhi; au sărbătorit cei peste 4.000 de cunoscuți ai lor puternic înarmați care au ajutat la măcelărirea opozanților dictatorului sirian Bashar al-Assad; și – potrivit unui raport al Departamentului de Stat al SUA – au derulat un teanc de bani în valoare de 300 de milioane de dolari pentru a manipula alegerile din Europa și cursa prezidențială din 2020 din SUA, conform Thedailybeast.

Apoi, printre râsete și înjurături, în februarie 2022, prietenii stâlciți și-au dat seama de posibilitățile lucrative de a lansa o ”operațiune militară specială” împotriva Ucrainei. Activele serviciilor secrete occidentale de la Moscova au indicat cu ani în urmă că misticii ruși i-au asigurat că succesul era scris în stele – pentru că Vladimir Balanța și Evgheni Gemenii formau un cuplu ceresc.

Apoi s-a dezlănțuit iadul. Vladimir a devenit gelos. Evgheni s-a simțit ignorat. Ce ar trebui să facă un șef de stație CIA la Moscova pentru a-l sfătui pe președintele Joe Biden?

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cei 44 de milioane de cetățeni ai țării sale sunt de mult timp versați în ceea ce acum este Balada lui Putin și Prigojin: You Broke My Heart So I Busted Your Jaw, o melodie cu dinți înfricoșători despre secole de infidelitate, neloialitate și trădare între odioșii despoți ruși, pe care Mean a lui Taylor Swift o explică: ”Ei bine, mă poți doborî cu o singură lovitură, dar nu știi ce nu știi… de ce trebuie să fii atât de rău?”.

Răspunsul la întrebarea swiftiană se află în istorie și, în acest caz, una de coșmar, din care Ucraina și aliații săi nu se vor trezi prea curând.

Liderii ruși s-au înfățișat întotdeauna ca niște semizei hidos de cruzi, nimeni mai mult decât țarul Petru cel Mare, eroul lui Putin, care a mers mano-a-mano cu propriul său Prigojin și cu un substitut al Grupului Wagner din secolul al XVII-lea, cunoscut sub numele de Streltsy, un cadru de aproximativ 50.000 de soldați-comercianți puternici, pricepuți la crimă, delapidare și escrocherie.

Deși Streltsy au jurat să protejeze guvernul, toate violurile și jafurile legitimate au făcut ca aceștia să le fie greu să decidă cine este la conducere. Istoricul Robert Massie i-a descris ca fiind ”un fel de animal mut colectiv, niciodată foarte sigur cine era stăpânul său propriu-zis, dar gata să se năpustească și să muște pe oricine îi contesta propria poziție privilegiată”.

”Rusia va fi salvată nu prin milă, ci prin cruzime”

Și, la fel ca cei 25.000-50.000 de soldați mercenari sponsorizați de Kremlin ai Grupului Wagner, Streltsy, a căror principală preocupare era și aceea de a face bani, au făcut mișcarea sortită eșecului de a-și da jos șeful. Peter a torturat până la moarte mii dintre ei și pe soțiile și copiii lor, cu Prigozhinul Streltsy, maiorul Karpakov, legat de un spițer și învârtit deasupra unui foc.

Peter și-a trimis medicul personal, Dr. Carbonari, pentru a se asigura că Karpakov a fost prăjit lent. Lăsați-mi notițele istoricilor din arhiva de stat a Rusiei să descrie ce s-a întâmplat în continuare: ”Karpakov a fost scos de pe scuipătoare pentru a se odihni înainte de a fi pus din nou pe foc…Carbonari și-a uitat din greșeală cuțitul în celulă…Karpakov nu a mai putut suporta tortura…A folosit cuțitul pentru a-și tăia gâtul…Dar era prea slăbit și a cedat…Carbonari l-a descoperit și a fost readus la tortură”.

Petru a ordonat ca Streltsy supraviețuitori să fie trimiși în Siberia, oferindu-le creșteri salariale modeste și instrucțiuni ca, în exil, să protejeze imperiul. Regimentele Streltsy rămase s-au revoltat din nou în 1708. Petru i-a măcelărit pe cei mai mulți dintre ei.

La scurt timp după revolta ratată a lui Prigojin, Putin a declarat că soldații Grupului Wagner sunt bineveniți să se alăture armatei sale imperiale și a emis ordine ca toți militarii ruși să primească o mărire de salariu de 10,5% începând cu luna octombrie.

”Orice tulburare internă este o amenințare mortală pentru statalitatea noastră, pentru noi ca națiune”, a declarat Putin la scurt timp după ce a acordat trupelor sale o mărire de salariu. Ulterior, Putin și-a reluat convingerea că ”Petru cel Mare a purtat marele război nordic timp de 21 de ani. Acum ne revine și nouă sarcina de a întoarce ceea ce este al Rusiei”, a spus el. ”Vom lupta împotriva lor, îi vom arunca în închisori și îi vom distruge”.

Prigojin și paloșele sale s-au înghesuit recent în Belarus. Putin și-a asumat controlul total al operațiunilor militare și comerciale globale ale Grupului Wagner. Înțelepciunea convențională din social-media sugerează că fostul său bucătar și confident va fi fie otrăvit, fie împușcat, fie va cădea din greșeală pe fereastră.

Dar, dacă evenimentele din trecut sunt un prevestitor precis al viitorului, pariați că eliminarea lui Prigojin începe cu knout, biciul gros de 4 picioare lungime și piele tare pe care poliția secretă a lui Petru l-a folosit asupra conducerii Streltsy înainte de a-i trimite la groapa de foc.

Este un pariu bun, de asemenea. Discursurile lui Putin din ultimii 23 de ani arată că este un student pasionat al istoriei rusești, cu siguranță conștient de faptul că scribii lui Petru au consemnat că țarul lor a spus: ”Rusia va fi salvată nu prin milă, ci prin cruzime”.

